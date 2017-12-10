خیانت «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان به پرونده فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «راشا تودی»، در طول چند روز گذشته و بعد از تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی انتقادهای زیادی متوجه مسئولان سعودی شده است و در فضای مجازی کاربران کشورهای عربی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان را به خیانت به مسأله فلسطین متهم کرده اند.

بر اساس این خبر کاربران فلسطینی این ماجرا را به گزارش های مربوط به «توافق قرن» که بر اساس آن باید با حمایت عربستان و چند کشور عربی دیگر شهروندان فلسطینی از اراضی اشغالی خارج شده و در شمال صحرای سینا اسکان داده بشوند، ارتباط داده و سکوت عربستان در برابر ترامپ را با این گزارش ها در ارتباط دانسته اند.

در جهت مقابل هم سعودی ها با ساختن هشتگ هایی در فضای مجازی به حمایت از مسئولان کشور خود پرداخته اند و مجادله کلامی میان کاربران عربستانی با کاربران عربی به ویژه فلسطینی در فضای مجازی ایجاد شده است.

کار به جایی رسیده که «خالد بن فیصل بن ترکی بن عبدالله آل سعود» سفیر عربستان در اردن هم اعلام کرده که کشورش در برابر توهین به مسئولان ارشد این کشور سکوت نخواهد کرد و هشدار داده که در صورت توهین به مسئولان سعودی در تجمع های مردمی در کشورهای عربی، با این اقدام برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

سفیر عربستان در اردن اعلام کرده که ریاض ارتباط مستقیم با رژیم صهیونیستی نداشته یا نمایندگی و سفارتی در اراضی اشغالی ندارد و ضمن ابراز شگفتی از انتقادها از عربستان گفته: گویی عربستان تنها کشوری است که تماس هایی با اسرائیل داشته است.

وی در گفتگو با تلویزیون «رویا» در اردن وجود توافق قرن را هم تکذیب کرده و گفته افراد و کشورهایی که با ما اختلافاتی دارند این گونه شایعه ها را منتشر می کنند و افرود: موضع عربستان در خصوص فلسطین واضح است و خواست ریاض تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی است!