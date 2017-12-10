گردشگری بنیان جهان سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر یکشنبه در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه گردشگری پارس افزود: در دنیای امروز صلح، امنیت و پیشرفت کشورها در هم دمیده شده است و با گردشگری می توان مفهوم جهانی شدن را تحقق بخشید.

وی تصریح کرد: در عصر پسامدرن گردشگری یکی از بنیان های جهان سازی است که با افزایش سفر ضریب امنیت داخلی را بیشتر و مشروعیت سیاسی را ارتقاع می بخشد.

استاندار فارس ادامه داد: ایران توجه جهانیان را در طول تاریخ به خود جلب کرده و از صده ۱۷ به بعد جهانگردان تصویری واقعی در ذهن خود و جهان ترسیم کردند و شاهد جریان ایران شیفتگی در جهان هستیم.

تبادار افزود: وجود ادبیات غنی و انسانی به همراه شرایط اقلیمی و تنوع قومیت ها باعث شد ایران در میان کشورهای برتر جهان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وقتی سخن از ایران به زبان می آید نام زیبای فارس درخشان می باشد زیرا همواره در تارک قله های معارف و هنر می درخشد.

استاندار فارس تاکید کرد: اقلیم فارس پراز نقش و نگار با تنوع های فراوان چون نگین در دامنه زاگرس می درخشد و روزگارهای گذشته فارس مرکز عرفان، هنر، صنعت و... شناخته می شود.

تبادار یادآور شد: سعدی و حافظ سرلوحه جهان و ایران، پرورده شیراز هستند.

وی تاکید کرد: امروز دانشگاه ها، تولیدات علمی، ذخایر غنی است و فردای ما در گرو گسترش عدالت اجتماعی و یک زندگی استاندارد است که با توجه به ظرفیت استان باید به موضوع گردشگری توجه ویژه شود.