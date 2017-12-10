سیستم اتوبوسرانی صدرا به تدریج نوسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری صدرا، مراسم رونمایی از تعداد ۵ دستگاه اتوبوس جدید و خریداری شده توسط شهرداری صدرا برای توسعه سیستم حمل و نقل درون شهری با حضور فرماندار شیراز، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین استان و شهر شیراز و شهر صدرا برگزار شد.

عباس ملک زاده شهردار صدرا در جلسه رونمایی پنج دستگاه اتوبوس جدید در شهر صدرا گفت: شهرداری صدرا متاسفانه در دوره های قبل بدون توجه به قوانین و مقررات اتوبوس هایی را واگذار کرده بود که این موضوع مشکلاتی برای شهروندان و شهرداری به وجود آورده بود.

وی بیان کرد: برای رفع این مشکل جلسه ای با حضور امام جمعه و دوستانی که اتوبوس به آنها واگذار شده بود برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم این اتوبوس ها با توجه به نارضایتی که بین مردم در مورد نحوه واگذاری وجود دارد ، مشکلاتی چون نبود قراردادی واگذاری، سند ، بیمه و مشکلات بیشماری هستند به همین دلیل به لطف و حمایت بزرگوان شورای شهر خریداری پنج دستگاه اتوبوس مدرن مصوب شد تا روند نوسازی ناوگان حمل و نقل آغاز شود.

شهردار صدرا ادامه داد: در این راستا برای خرید اتوبوس به صورت مستقیم از کارخانه به تهران رفتیم که قیمت هر اتوبوس ۷۰۰ میلیون تومان و و زمان تحویل آن نیز یک سال آینده بود که مورد قبول شهرداری و شورای شهر نبود به همین دلیل طی جلسه ای که با شهرداری شیراز داشتیم مهندس پاک فطرت و مهندس اسد یبا توجه به اینکه این اتوبوس ها در مسیر صدرا به شیراز باید تردد کنند، شهرداری شیراز موافقت کرد پنج دستگاه اتوبوس از اتوبوس هایی که سال ۹۳ خریداری شده بود را با قیمت ۴۳۰ میلیون تومان به شهرداری صدرا واگذار شود که خداروشکر این اتوبوس ها امروز وارد صدرا شده و تا آخر این هفته پلاک گذاری خواهد شد و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد.

شهردار صدرا خاطر نشان شد: تلاش میکنیم سالانه تعداد ۵ دستگاه اتوبوس جدید برای شهر صدرا خریداری کنیم تا در مدت زمان کوتاهی تمامی سیستم حمل و نقل و اوتوبوسرانی این شهر نوسازی شود.

ملک زاده افزود: این اتوبوس ها دارای جدیدترین امکانات هستند و بهترین امکانات جهت رفاه حال مسافران را دارند به طوری که افراد معلول و یا ویلچری هم به راحتی می توانند از این اتوبوس ها استفاده کنند.

حجت الاسلام حسین نژادیان امام جمعه شهر صدرا هم با تشکر از مهندس ملک زاده که توانست به قول خود جامه عمل بپوشانند، این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم قول های دیگرمسئولین شهر صدرا نیز محقق شود تا مردم به یک رفاه نسبی دست یابند.

وی افزود: برای شهر شدن صدرا شاخص هایی لازم است اگر مسئولین محترم استانی عزمشان را جزم کنند می توانند این شاخص ها را فراهم کنند،یکی از مشکلات اصلی صدرا نبود فرمانداری است، که با وجود این مشکل مرتفع کردن بقیه مشکلات از جمله کمبود مدارس، مساجد و کتابخانه ها نیز بسیار زمان بر خواهد بود.

امام جمعه صدرا خاطر نشان کرد: در صدرا ۱۶ هزار دانش آموز در ۱۷ مدرسه به صورت دوشیفت درس می خوانند تراکم دانش آموزان در هر کلاس بالای ۳۵ نفر است. کلنگ احداث کتابخانه یک سال و نیم پیش در صدرا به زمین خورده ولی بودجه ای به آن اختصاص داده نشده است. امیدواریم شهرداری و شورای اسلامی شهر و شرکت عمران در این مورد همت کنند تا بتوانیم در مدتی که خدمت می کنیم کارهای اساسی انجام دهیم.

مسعود رضایی نماینده مردم شیراز و صدرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مراسم با بیان اینکه شهر صدرا از مشکلات ساختاری و ناهماهنگی بین مسئولین شهری بسیار لطمه دیده، گفت: صدرا از لحاظ جمعیتی شرایط یک شهر بزرگ رادارد اما از نظر وابستگی همچون وزنه سنگینی بر گردن شیراز است و در خیلی از مسائل استقلال تصمیم گیری ندارد.

وی اظهار داشت: اگر همخوانی و همفکری بین مسئولین نباشد مشکلات دوچندان خواهد شد به خاطر این موضوع ما همه جانبه موضوعات شهر صدرا را جهت خدمت به مردم پیگیری کردیم .

رضایی افزود: اعضای پنجمین شورای اسلامی شهر صدرا بسیار شایسته هستند از لحاظ علمی و تخصص در سطح بالایی قرار دارند. این شورا نیز با انتخاب شهردار متخصص وحدت و یکپارچگی را در مجموعه شهرداری و شورا به وجود آوردند، همچنین با مدیریت جدید مجموعه شرکت عمران صدرا، مسئولین صدرا با هدف خدمت رسانی به مردم می توانند با اقدامات شایسته به عنوان شهر نمونه در کشور زبانزد گردند. ما مدیران و مسئولین شهر صدرا را پشتیبانی می کنیم همچنین امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات خوب دیگری چون بازگشایی یکی از مسیرهای دسترسی شهر صدرا باشیم.

خلیل حاجی پور مدیرعامل شرکت عمران صدرا با بیان اینکه مغتنم شمردن فرصت ها و انجام اقدامات ارزشمند در راستای ارتقا کیفیت زندگی و ارتقا کیفیت محیط شهر از اهداف ایشان است گفت: امید است بتوان پروژه هایی را که در بازه زمانی کوتاه می توان انجام داد به ثمر رساند تا از شعارگرایی دور و به عمل گرایی نزدیک شویم.

وی خاطر نشان کرد: موضوع شهر صدرا و جمعیتی که در صدرا متمرکز شده انتظاری فراتر از آنچه دستگاه های اجرایی تا کنون در مورد صدرا داشته اند را طلب می کند. تا کنون دستگاه های اجرایی استان در شهر صدرا یک ریال هزینه نکرده اند، متاسفانه صدرا رها شده بوده است. انتظار داریم با یک تدبیر و درایت ویژه موضوع اختصاص بودجه و ترغیب دستگاه های اجرایی و ارگان های مختلف برای استقرار در شهر صدرا پیگیری شود.

شرکت عمران این آمادگی را دارد در گام اول زمینی به صورت رایگان جهت ساخت بخشداری اختصاص دهد و جهت ساخت و تجهیز ساختمان نیز می تواند کمک نماید.تا شهر صدرا در سلسله نظام سیاسی و اداری کشور ارتقا یابدو دستگاه ها و ارگان ها بتوانند در صدرا استقرار یابند و ما بتوانیم با کیفیت مطلوب خدمات رسانی را به به شهروندان ومردم شریف صدرا انجام دهیم.

حمید رضا صادقی نایب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این جلسه گفت: ما در اولین جلسه شورا بحث خرید اتوبوس را مطرح کردیم و مصوب شد، بعد از سه دهه که از عمر شهر صدرا می گذرد این پنج دستگاه اتوبوس اولین اتوبوس های صفرکیلومتری است که در اختیار مردم قرار می دهیم و از مردم شریف صدرا خواهش می کنیم از این اتوبوس ها به درستی استفاده و نگهداری کنند.

در پایان جلسه دکتر عالیشوندی فرماندار شیراز اظهار داشت: در خصوص مشکلات شهر صدرا پیشنهاد من این است در جلسه ای با حضور مسئولین شهر این مسائل مطرح شود . سه طرح در صدرا در بحث حاکمیتی مد نظر بوده است. یکی اینکه صدرا به عنوان یکی از مناطق شهرداری شیراز پیش بینی کنیم و در واقع آن را به عنوان ۱۲منطقه شیراز ببینیم. دوم بحث فرمانداری عملا در مورد شهر صدرا امکان پذیر نیست چون روستاهایی که بتوانیم به عنوان زیرمجوعه صدرا بیاوریم نداریم و سوم اینکه نماینده فرمانداری را در صدرا مستقر کنیم که آن هم جواب نمی دهد. تنها راهکار که می توانیم دنبال کنیم استقرار بخشداری است.

عالیشوندی با تشکر از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا و تبریک به مردم صدرا اظهار امیدواری کرد با توجه به اینکه در بحث توسعه اولین زیرساخت توسعه، راه می باشد، شاهد احداث محورهای قره پیری و دوکوهک بزودی باشیم.