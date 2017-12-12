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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۱

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشه؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد-رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای روز سه شنبه مشهد در شرایط ناسالم قرارگرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر  در شرایط ناسالم و در ایستگاه حرم مطهر در شرایط سالم قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه امامیه با شاخص ۱۲۲ در شرایط ناسالم  گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

کد مطلب 4168704

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