دنیای غرب به دنبال تحقق آرزوی آوانجلیست ها و صهیونیست هاست

حجت الاسلام کامران اویسی، پژوهشگر حوزه تفسیر تطبیقی و مدرس حوزه و دانشگاه در تحلیل اقدام ترامپ جهت انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس است به خبرنگار مهر گفت: همه این اقدامات یک پیام دارند و آن مهیا کردن مقدمات برای محقق کردن آرزوهای مکتب آوانجلیست ها و صهیونیست ها است و فرقی نمی کند از لحاظ دینی یهودی باشند یا مسیحی. در واقع علاوه بر یهودیان صهیونیست، مسیحیان صهیونیست هم داریم.

وی درباره ریشه های این اقدام گفت: چنان که در قرآن سوره مائده آیه ۸۲ آمده است: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصاری‏ ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا یَسْتَکْبِرُون‏. مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده ‏اند را دشمن‏ ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت و قطعاً کسانی را که گفتند: «به راستی ما مسیحی هستیم،» نزدیک‏ترین آن (مردم) در دوستی با مؤمنان خواهی یافت؛ این بدان سبب است که در میان آنان، کشیشان و راهبانی هستند و به راستی که آنان (در برابر حقّ) تکبّر نمی ‏ورزند.

وی در شرح این آیه قرآن گفت: مفسران درباره شأن نزول آیه مذکور گفته اند: هنگامی که در مکه کار بر پیامبر اسلام(ص) و مسلمانان مشکل شد، پیامبر(ص) دستور دادند که گروهی از مسلمانان به حبشه مهاجرت کنند، که در آن‏جا نجاشیِ مسیحی، حاکم بود. چند گروه از مسلمانان به آنجا هجرت کردند که در مجموع هشتاد و دو مرد و تعدادی زن و کودک بودند. بت ‏پرستان مکه دو نفر را به همراه هدایایی به حبشه نزد نجاشی فرستادند تا مسلمانان را باز گردانند؛ سپس در حضور نجاشی، بین جعفر بن ابی طالب مسلمان و عمرو بن عاص بت ‏پرست مناظره ‏ای درگرفت و نجاشی سخنان آنان را شنید و هنگامی که به آیات سوره‏ مریم گوش داد، قطره ‏های اشک از چشمانش سرازیر شد و به نفع مسلمانان حکم کرد. سال‏ها از این ماجرا گذشت و پس از هجرت مسلمانان به مدینه و جنگ‏ های متعدد، وضعیت اسلام تثبیت شد و مسلمانان حبشه پس از فتح خیبر به سرزمین حجاز بازگشتند و عده ‏ای نیز که متمایل به اسلام شده بودند، به همراه مسلمانان به مدینه خدمت پیامبر(ص) آمدند و وقتی آیات سوره‏ «یس» را شنیدند به گریه افتادند و مسلمان شدند.

همه این اقدامات یک پیام دارند و آن مهیا کردن مقدمات برای محقق کردن آرزوهای مکتب آوانجلیست ها و صهیونیست ها است و فرقی نمی کند از لحاظ دینی یهودی باشند یا مسیحی حجت الاسلام اویسی اظهار داشت: همه این ها یک پیام دارند و آن مهیا کردن مقدمات برای محقق کردن آرزوهای مکتب آوانجلیست ها و صهیونیست ها است و فرقی نمی کند از لحاظ دینی یهودی باشند یا مسیحی. در واقع علاوه بر یهودیان صهیونیست، مسیحیان صهیونیست هم داریم.

وی تصریح کرد: مسیحیان صهیونیست ریشه در پروتستان های مسیحی دارند که بسیار نص گرا هستند و معتقدند تمام تورات و انجیل موجود، وحی الهی هستند و باید کلمه به کلمه به آنها عمل نمود و تلاش کرد که پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح، چند خواسته مسیح را که در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی های انجیل بیان شده، عملی نمایند.

اویسی افزود: این جریان نوظهور در مسیحیت پروتستان، «صهیونیسم مسیحی» نامیده می شود. در واقع حرف اصلی آنها تحقق خواسته های مسیح و پیشگویی های انجیل است. ببینید چقدر اینها برای عقیده باطل خود تلاش مذبوحانه می کنند، اما ما در زمینه تحقق اهداف مهدویت و اصلاح و خودسازی فردی که مهم‌ترین تمهید برای ظهور امام زمان(ع) هست، کمتر کار می کنیم.

وی با بیان اینکه مسیحیان صهیونیست خود را مبلغ انجیل می دانند و اعتقاد دارند آنها مسیحیان دوباره تولد یافته می باشند که فقط اینان اهل نجات هستند و دیگران هلاک خواهند شد، گفت: در تأیید حرف هایی که گفتم این نکته را نیز دریابید که در سال ۱۹۰۸ میلادی، بلاکستون نویسنده ای است که کتابی با عنوان «مسیح می آید» دارد. در این کتاب به مسیحیان جهان وعده داده است در سالی که در فلسطین کشور صهیونیستی اسرائیل تأسیس گردد، مسیح دوباره ظهور خواهد کرد. می بینیم که در سال ۱۹۱۷ میلادی هم «آرتور بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس در بیانیه ای تعهد نمود دولت لندن به یهودیان سراسر جهان برای مهاجرت به فلسطین و تشکیل کشور اسرائیل کمک نماید.

این کارشناس ادیان اضافه کرد: به اعتقاد اینها اراده خدا بر این تعلق گرفته است که اسرائیل مایه برکت سایر ملل باشد. آنها حزب الله و حماس را تروریست می خوانند و در مبارزه خود را طرف اسرائیل می دانند. در آرمان های مسیحیان صهیونیست که به آنها اوانجلیکال می گویند، مراحلی برای قبل از ظهور مسیح(ع) لازم است که اتفاق بیفتد و در واقع آنها باید این مراحل را تسریع کنند. اولاً پیروان دجال باید هفت سال در زمین به ویژه خاورمیانه به جنایت بپردازند که این مقدمه ظاهراً با پیدایش داعش توسط حمایت آنها محقق شد.

حجت الاسلام اویسی گفت: برخی محققان نقل کرده اند که آنها معتقدند دجال امام دوازدهم شیعیان است. سپس مسیح ظهور کرده و با دجال و منتظرانش می جنگد. یک چیزی شبیه جنگ های صلیبی اتفاق می افتد اما با تمرکز جنگ روی ایران و اسرائیل، مسیح وارد معبد سلیمان در قدس خواهد شد (آنها به بیت المقدس، اورشلیم گویند) سپس مسیحیان و یهودیان با او بیعت خواهند کرد که برای تحقق این آرمان، آنها باید اولاً بیت المقدس را از دست مسلمانان بیرون کنند که بهترین روش از نظر آنها همین جابجایی پایتخت برای رسمیت بخشیدن به کشور اسرائیل است. از طرفی اورشلیم چون کوه صهیون در آنجاست و معبد سلیمان هم باید در آنجا ساخته شود تا مسیح ظهور کند، برای آنها استقرار کامل و رسمی در آنجا مهم است.

وی تأکید کرد: نکته ای که مهم است این است که کار باید توسط مسلمانان یکسره شود و جبهه مقاومت تقویت گردد و تمامی مسلمین باید به این جبهه بپیوندند؛ زیرا آنان جنگ علنی خویش را آغاز کرده اند. امید است که آنچه که رهبر معظم انقلاب فرمودند به زودی محقق شود که با این کاری که آنها کرده اند، زودتر نابود خواهند شد.

برای اینکه استعمار فکری و سیاسی و اقتصادی آنها از سر ملت فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان برداشته شود، باید مقاومت کرد و جبهه مقاومت را به صورت روزافزون از لحاظ فکری و مکتبی و تکنولوژی ارتقا داد

وی گفت: با این نظام فکری و خود برتر بینی و نقشه کشی هایی که دارند هیچ صلحی بین فلسطینیان و صهیونیست ها به صورت واقعی منعقد نخواهد شد؛ زیرا آنها همه چیز را به خدمت می گیرند تا نقشه خودشان از نیل تا فرات یا حداقل درست کردن کشور اسرائیل را پیش ببرند. برای اینکه استعمار فکری و سیاسی و اقتصادی آنها از سر ملت فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان برداشته شود، باید مقاومت کرد و جبهه مقاومت را به صورت روزافزون از لحاظ فکری و مکتبی و تکنولوژی ارتقا داد.

اویسی پیشنهاد کرد: خوب است تیم هایی انقلابی جهادی برای ارتقاء فکری رهبران مقاومت در سرتاسر دنیا به عنوان صدور انقلاب اسلامی که ریشه در قرآن دارد به نقاط مختلف دنیا به ویژه محور مقاومت در خاورمیانه و اطراف قدس فرستاده شود. زیرا بیم آن می رود که اگر ما این کار را نکنیم دیگرانی که صلاحیت ندارند وارد شوند و تشنگان مجاهدت و مقاومت و شهادت طلبی را تبدیل به تشنگان ترور و تکفیر و عملیات انتحاری کنند.

وی در پایان گفت: مگر قرآن در سوره سبأ آیه ۴۶ نمی فرماید: قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنی‏ وَ فُرادی‏ ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذیرٌ لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَدید. بگو: «شما را فقط به یک (چیز) پند می ‏دهم؛ این‏که: دو دو و یک یک برای خدا به پاخیزید، سپس تفکّر کنید که هم‏نشین شما (پیامبر) هیچ جنونی ندارد؛ او برای شما جز هشدارگری پیش از (فرارسیدن) عذاب شدید نیست.» این آیه ریشه‏ هر انقلاب و دگرگونی اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بیان می ‏کند.