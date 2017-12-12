اندازه گیری گاز هوشمند می شود/ اعلام دقیق میزان مصرف

دکتر سید حسن هاشم آبادی مسئول انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما پروژه ای را در راستای اندازه گیری هوشمند گاز آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه این پروژه ۵ساله است و از ابتدای امسال آغاز شده است، عنوان کرد: بنا داریم از آذرماه فاز دوم طرح را شروع کنیم؛ در فاز دوم تجهیزات و دستگاههایی در این رابطه ساخته شده و تحویل شرکت گاز داده می شود.

مسئول انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز با بیان اینکه شرکت گاز مجری طرح است، خاطر نشان کرد: انستیتو هوشمند اندازه گیری گاز، چالش های فعلی و آینده صنعت اندازه گیری گاز در کشور را مورد توجه قرار می دهد و تلاش می کند که با تعیین خط مشی مناسب و استفاده از ظرفیت های مهندسی موجود، بهترین روش های حل مشکلات را ارائه دهد.

به گفته هاشم آبادی، در حال حاضر کنتورهای گاز خانگی توسط ماموران اندازه گیری می شود که در صورت هوشمند شدن اندازه گیری گاز بدون مراجعه مامور مقدار گاز مصرفی از طریق شبکه مخابراتی کشور و سیستم های تلفن همراه اطلاعات به یک دیتا سنتر فرستاده می شوند و به واسطه آن قبوض صادر می شود.

هاشم آبادی افزود: کار ما در انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز، اندازه گیری هوشمند و بخش دیگری از آن ساخت تجهیزات مورد نیاز است. همچنین صحت سنجی یا کالیبراسیون کنتورها نیز جزء مسئولیت های ما به شمار می رود تا بدین واسطه شرکت گاز به سمت اندازه گیری های دقیق تر برود.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر هم اندازه گیری هوشمند گاز در حال بحث است، خاطر نشان کرد: شرکت گاز هوشمندانه عمل کرده و مطابق تکنولوژی روز دنیا پیش می رود.

وی گفت: ما در این زمینه نقش مشاور داریم زیرا گاز منبع کشور محسوب می شود و سرانه مصرف ما هم زیاد است از این رو لازم است که چنین برنامه ای اجرایی شود.

به گزارش مهر، انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز در سال ۱۳۹۵ به عنوان بازوی مهندسی شرکت ملی گاز با هدف ارائه خدمات مشاوره مهندسی تاسیس شد. هسته اولیه این انستیتو در گروه پژوهشی میترینگ نفت، گاز و فراورده دانشگاه علم و صنعت ایران شکل گرفت و به دلیل اهمیت اندازه گیری در صنعت گاز و چالش های موجود در آن، به شکل مستقل و در قالب انستیتو هوشمند اندازه گیری گاز به فعالیت خود ادامه داد.

موسسان اصلی انستیتو هوشمند اندازه گیری گاز، شرکت ملی گاز ایران و دانشگاه علم و صنعت هستند و این انستیتو اکنون با افزون بر ۳۰ شرکت معتبر داخلی و خارجی در ارائه خدمات مشاوره مهندسی همکاری دارد.