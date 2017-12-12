به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه ها و هنرمندان فعال موسیقی اقوام ایران در چارچوب بخش «موسیقی نواحی» سی و سومین جشنواره موسیقی فجر آثار خود را در تالارهای میزبان این رویداد موسیقایی اجرا می کنند.

طبق تازه ترین شنیده ها احتمال حضور دو گروه «ژن دنگ» به سرپرستی آرزو بابایی و گروه «کیدی» به سرپرستی رومینا تنی از هرمزگان در بخش بانوان وجود دارد.

برگزاری ویژه‌برنامه «شب موسیقی بلوچستان» با حضور گروه «ساحل مکران» به سرپرستی محمد اسحاق بلوچ به همراه چند نوازنده شاخص سراوان و ایرانشهر منطقه بلوچستان، گروه های «ژی» به سرپرستی شهباز شاهین پور از مهاباد با هدف معرفی فرهنگ سورانی، «نی مه» به سرپرستی امیر میرشکاری از بوشهر از جمله برنامه هایی است که احتمال اجرای آنها در جشنواره سی و سوم موسیقی فجر وجود دارد.

اجرای گروهی از هنرمندان پیشکسوت استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان از جمله خالو قنبر راستگو، احمدعلی شرفی و تعدادی دیگر در کنار تعدادی از جوانان هنرمند این مناطق به سرپرستی محسن آقایی به همراه اجرای گروهی از جزیره هرمز با انجام حرکات آیینی ویژه برنامه دیگری است که با محوریت موسیقی جنوب ایران در ایام جشنواره موسیقی فجر اجرا می شود.

گروه «دیلمون» به سرپرستی محمود فرضی نژاد از گیلان، گروهی از هنرمندان موسیقی لرستان با هنرمندی محمد باجلاوند پیشکسوت موسیقی نواحی لرستان و همراهی نوازندگان مطرحی چون احسان عبدی پور و بابک پیمانی، گروه «مازرون» از مازندران، گروه «مخام چیلر» از منطقه ترکمن صحرا با هنرمندی طواق سعادتی و گروهی از هنرمندان موسیقی خراسان و گروه «عاشیقلار» به سرپرستی احمد ملکی علیشاه از آذربایجان نیز از جمله مجموعه هایی هستند که احتمال حضورشان در جشنواره موسیقی فجر امسال تقریبا قطعی شده است.

گروه «جوانان شش اقلیم» نیز از دیگر گروه هایی است که با هدف حضور جوانان مستعد موسیقی نواحی در رویدادهای ملی تشکیل شده است و بنا دارد در ایام برگزاری جشنواره به اجرای برنامه بپردازد که یکی از ویژگی های بارز این مجموعه حضور تعدادی از استادان مطرح موسیقی اقوام ایران از مناطق لرستان، بختیاری، ترکمن، کردستان، خراسان و آذربایجان به عنوان نوازنده است.

سی و سومین جشنواره موسیقی فجر طی روزهای بیستم تا سی ام دی ماه سال جاری به مدیریت حمیدرضا نوربخش در تالارهای وحدت، رودکی، بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، برج میلاد، سالن همایش ایرانیان، برج آزادی برگزار می شود.