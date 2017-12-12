مالکیت منابع طبیعی متعلق به مردم کل دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طباطبایی مدیر موسسه فرهنگی بحرالعلوم در نشست خبری کشتار پرندگان مهاجر گفت: مالکیت منابع طبیعی نه فقط از آن مردم یک کشور است بلکه بالاتر، از آن مردم کل دنیا است. یک قوچ وحشی در کوه متعلق به مردم آن استان یا حتی کشور ایران نیست و به مردم کل کره زمین متعلق است. دریاچه ارومیه فقط متعلق به مردم ایران نیست و به همین دلیل خیلی از افراد بیرون از کشور ما مثل لئوناردو دی کاپریو از آن حمایت می کند.

طباطبایی افزود: وقتی به بحث پرندگان مهاجر می رسیم که اساسا از جایی دیگر به ایران می آینددیگر نه فقط همه مردم ما بلکه مردم دیگر نقاط جهان هم نسبت به آن حق دارند چون آسیب به هر گوشه ای از محیط زیست به همه ساکنان زمین آسیب می رساند.

وی تاکید کرد: ما با کشورهای دیگر سفره های آب زیرزمینی مشترک داریم اما هیچگاه نسبت به برداشت بی رویه کشورهای همسایه واکنش درست نشان نداده ایم در حالی که امروز ارزش آب از نفت بیشتر است.

مدیر موسسه فرهنگی بحرالعلوم تصریح کرد: اگر دولتی متولی محیط زیست شد مالک آن نیست، وکیل مردم برای اداره آن است. آن هم با منابعی که از خود مردم بدست می آورد. من اینجا از آقای کلانتری انتقاد نمی کنم چون بحث خیلی فراتر از اوست.

طباطبایی اعلام کرد: اگر چه از دیدگاه فقهی روشن است که کشتار پرندگان به این شکل جایز نیست و حرام است باز هم ما در این زمینه از مراجع بزرگ تقلید استفتا کردیم. دفتر آیت الله سیستانی پاسخ دادند خلاف مقررات را جایز نمی دانند و دفتر آقای علوی گرگانی نیز که در آن منطقه مقلدانی دارند فرمودند حفظ گونه های مختلف پرندگان و حیوانات وظیفه آحاد مردم و مسئولان است و کسانی که اقدام به کسب درآمد از طریق شکار حرفه ای و گسترده پرندگان می کنند رفتار آنها برخلاف منافع ملی و غیرمشروع است و باید با اقدامات قانونی لازم جلوی این رفتار غیرقانونی گرفته شود.

وی ادامه داد: پاسخ آیت الله مکارم شیرازی که به مهر خود ایشان هم ممهور شده این بود که بدون شک چنین صید بی رویه که دارای آثار و تبعات است جایز نیست، یعنی حرام است. آیت‌الله گرامی نیز گفتند اگر شکار این حیوانات به ضرر سلامت افراد جامعه باشد و یا موجب وهن و تحقیر جامعه اسلامی می‌شود شکار گسترده آنها جایز نیست. از مقام معظم رهبری هم پیش‌تر در این زمینه استفتا شده و مخالفت ایشان هم بارها در سایت های مختلف منتشر شده است.

مدیر موسسه فرهنگی بحرالعلوم در پایان تاکید کرد: در قبال بحران های محیط زیست و در مبارزه با معضل فریدونکنار به فرهنگسازی مداوم و استفاده از ظرفیت های دینی و البته اجرای قانون نیاز داریم.