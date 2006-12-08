نگاه ملی در سینما محدود به مرزهای ایران نیست

مجید مدرسی در خصوص اضافه شدن جایزه ویژه سینمای ملی به نگاه ملی در جشنواره فیلم فجر امسال به خبرنگار مهر گفت: "از نقطه نظر شخصی من نگاه ملی مفهومی عظیم دارد و از ایرانی بودن تا تعصب به فرهنگ و پرچم و آئین یک ملت را شامل می شود. اما از نقطه نظر سینما، ملی بودن باید در یک مجموعه کلان معنی شود."

مدرسی با اشاره به اینکه ملی بودن می تواند در هر تخصصی تعریف شود، اضافه کرد: "پزشکی که کار مهمی انجام می دهد، مهندسی که خلق بزرگی می کند و فیلمسازی که اثری را در اندازه های ملی می سازد، هر سه پیوند ما را با ریشه های فرهنگ، مذهب، قومیت و ملیت کشورمان نزدیکتر می کنند و برگرفته از همان نگاه ملی در تخصص های مختلف هستند. من به مدیریت جشنواره فجر برای چنین توجهی تبریک می گویم."

این تهیه کننده سینما در حالی که امیدوار است نگاه ملی فقط در جلوه های مذهبی خلاصه نشود این نکته را عنوان کرد: "همانطور که در دوره هایی صرفاً به سینمای مذهبی یا سینمای ارزشی پرداختیم، امیدوارم این بار هم به سینمای ملی صرف بپردازیم. نگاه ملی مفهومی است که حتی می تواند در یک حرکت دوربین یا یک دیالوگ نمود پیدا کند و محدود به مرزهای ایران نیست. نگاه ملی می تواند اعتقادات کمرنگ شده هر ایرانی را که وابستگی به این آب و خاک دارد تحت الشعاع قرار دهد و تقویت کند."

وی در خصوص تبدیل شدن سینمای ملی به جریانی مشابه سینمای معناگرا که مفهوم و ذات اصلی خود را از دست داده و به نوعی دستاویزی برای ساخت فیلم هایی شده که این مفهوم در زیرساختشان وجود ندارد، گفت: "متأسفانه در حیطه سینمای دینی، ارزشی و معناگرا فیلم هایی ساخته شدند که با قرار دادن چند نماد یا یک آیه قرآن و ... در این عناوین جای گرفتند. ولی منِ سینماگر معتقدم این مفاهیم فراتر از این نمادها و مولفه ها هستند و باید در بطن یک اثر باشند. البته امیدوارم این اتفاق برای سینمای ملی پیش نیاید."

مدرسی در پاسخ به اینکه آیا عنوان سینمای ملی می تواند کمیت رویکرد به سینمایی را که به نام "سینمای ملی ایران" در جهان باب شده، تحت تأثیر قرار دهد و آن نوع سینمای جشنواره ای را پررنگ کند، گفت: "من مجموعه صنعت سینمای ایران را ملی می بینم. در این سینما بچه هایی هم بوده اند که شیطنت هایی کرده اند که منجر به سیاهنمایی شده، در حالی که بچه هایی هم بوده اند که با تمام وجودشان از سینمای ملی دفاع کرده و ارائه مناسبی داشته اند. معتقدم در بدنه سینمای ایران، سینمای استاندارد و قابل قبول برای جهان معاصر وجود دارد که نیازی به سیاهنمایی ندارد. تخطی در بعضی خطوط سینمای ایران نمی تواند واقعیت سینمای ملی ما را نفی کند."

این تهیه کننده سینما در حالی که معتقد است اکثر وزارتخانه ها و ارگان ها غلط می نویسند ولی از پیامدهای این اشتباه ترسی ندارند، ادامه داد: "ولی در سینمای ما به علت بزرگ دیدن آدم ها بر پرده سینما اشتباهاتش هم به همان نسبت بزرگنمایی می شوند. حتی اگر از میان 100 عنوان فیلم خوب، یک فیلم بد داشته باشیم آن یک عنوان تبدیل به دردی برای جامعه می شود. ما نباید از نوشتن دیکته هر چند غلط هراس داشته باشیم."

مجید مدرسی در انتها تعبیر خود را از تغییرات انجام شده در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر اینچنین عنوان کرد: "من از این تغییرات تعبیر ساختاری دارم نه کیفی. به جهت همه صحبت هایی که در این باره داشتیم و ضمناً ورود دوباره مواد تبلیغی به جشنواره فیلم فجر را تبریک می گویم."