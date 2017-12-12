به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حق‌شناس در همایش «کار داوطلبانه و سازمان‌های مردم‌نهاد» که با حضور فعالان اجتماعی برگزار شد، با اشاره محدودیت‌های اعمال شده به جایگاه مردم در دوره‌های مختلف، اظهار کرد: همواره فعالیت‌های اجتماعی و مردمی با نگاه دولتی نگریسته شده است و مشکلات زیادی را از این نوع نگاه بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی از شکل‌گیری نهادهای اجتماعی جلوگیری می‌شد. این نهادها می‌توانند در عرصه‌های مختلف به دولت کمک کنند، اما با تحلیل‌های نادرست، شکل‌گیری نهادهای مدنی ممانعت می‌شد.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه، سمن‌ها را ستون پنجم دشمن می‌دانستند و با این نگاه، آنها را محدود می‌کردند؛ اگرچه پس از مشارکت عظیم مردمی در دفاع‌مقدس، باید از این الگو استفاده می‌شد، اما هر نوع حرکت داوطلبانه، تهدید عنوان می‌شد.

حق‌شناس از تغییر نگاه به سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره اخیر تقدیر کرد و گفت: دولت امروز خودش در کمک گرفتن از سمن‌ها پیش‌قدم شده است، نگاه دولت، گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد است و با همین رویکرد، تعداد سمن‌ها به ۱۷ هزار مورد رسیده است.