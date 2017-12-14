به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی این سازمان، حسین پیش قدم با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۷ با اعتبار هزینه‌ای بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است، اظهار کرد: در این لایحه تملک دارایی های سرمایه ای برای گلستان بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

وی ادامه داد: لایحه بودجه ۱۳۹۷ با ویژگی‌های همچون انظباط مالی بیشتر ۱۰۰ درصد دستگاه‌های اجرایی استانی با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اعتبارات هزینه ای، حرکت به سوی تمرکز زدایی با افزایش اعتبارات استانها ،کاهش اتکا به منابع حاصل از درآمدهای نفتی و گازی و اتکا بیشتر به منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی می‌باشد.

پیش‌قدم افزود: توجه ویژه به موضوعات محوری همچون آب، محیط زیست، ساماندهی، پسماندها و حمل و نقل ریلی از اولویت های برنامه ای لایحه بودجه ۹۷ می باشد.

وی افزود: تلاش برای حذف فقر مطلق از طریق تحت پوشش قراردادن تمام افراد با درآمد کمتر و بهبود بهداشت و سلامت با نگاه عدالت اجتماعی از مهمترین موضوعات لایحه است.

وی یکی دیگر از اصول لایحه تقدیمی را تنوع در تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی عنوان کرد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته استان، طرح های سد شصت کلاته گرگان، آزاد راه نوکنده کلاله آشخانه، بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی گنبد، آبرسانی به شهرهای گرگان، بندر ترکمن، گمیشان، رامیان و شهرهای نوار مرزی استان امکان استفاده از اعتبارات بودجه عمومی دولت و مشارکت بخش عمومی و خصوصی در لایحه بودجه ۹۷ قابل اجرا است.

پیش قدم افزود: با تصویب کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق دو بیمارستان جایگزین پنجم آذر گرگان از ۳۸۱ به ۶۰۰ تختخواب افزایش یافت تا کمبود تخت‌ بیمارستان های استان برطرف شود. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امکان احداث و تجهیز بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ۲ گرگان با مشارکت بخش عمومی غیر دولتی هم امکانپذیر شده است.