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۱۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۲۰

در دیدار سفیر ایران در سارایوو؛

رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی حق ایران در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای را انکارناپذیر دانست

رئیس دوره ای شورای ریاست جمهوری بوسنی در دیدار سفیر ایران در سارایوو حق ملت ایران در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای را انکارناپذیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبویشا رادمانوویچ ، رئیس دوره ای شورای ریاست جمهوری بوسنی ( عضو صرب ) در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو با اشاره به اهمیت و نقش فوق العاده ایران در منطقه خاورمیانه و جامعه جهانی اظهار داشت : بوسنی توجه خاصی به توسعه روابط با ایران در همه زمینه ها دارد.

وی در خصوص  فعالیتهای هسته ای ایران اظهار داشت : فعالیتهای صلح آمیز هسته ای حق انکار ناپذیر ملت ایران است و موضع ایران در خصوص حل و فصل پرونده هسته ای از طریق مذاکره قابل تقدیر است .

رادمانوویچ گفت : بوسنی با هرگونه راه حل غیر سیاسی مخالف است و بر حل و فصل مسالمت آمیز کلیه تحولات بین المللی از طریق گفتگو و مذاکره تاکید دارد .

رئیس صرب شورای ریاست جمهوری با ستایش از کمکهای ایران در دوره بازسازی این کشور ، خواستار سرمایه گذاری و حضور بازرگانان ایرانی در بوسنی شد.

کد مطلب 416948

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