رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی حق ایران در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای را انکارناپذیر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، نبویشا رادمانوویچ ، رئیس دوره ای شورای ریاست جمهوری بوسنی ( عضو صرب ) در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو با اشاره به اهمیت و نقش فوق العاده ایران در منطقه خاورمیانه و جامعه جهانی اظهار داشت : بوسنی توجه خاصی به توسعه روابط با ایران در همه زمینه ها دارد.

وی در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران اظهار داشت : فعالیتهای صلح آمیز هسته ای حق انکار ناپذیر ملت ایران است و موضع ایران در خصوص حل و فصل پرونده هسته ای از طریق مذاکره قابل تقدیر است .

رادمانوویچ گفت : بوسنی با هرگونه راه حل غیر سیاسی مخالف است و بر حل و فصل مسالمت آمیز کلیه تحولات بین المللی از طریق گفتگو و مذاکره تاکید دارد .

رئیس صرب شورای ریاست جمهوری با ستایش از کمکهای ایران در دوره بازسازی این کشور ، خواستار سرمایه گذاری و حضور بازرگانان ایرانی در بوسنی شد.