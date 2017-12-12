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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۷:۴۸

سازمان ملل: بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض خطر قحطی قرار دارند

سازمان ملل: بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض خطر قحطی قرار دارند

«جیمی مک گولدریک» مسئول هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن اعلام کرد که به دنبال تداوم جنگ در این کشور، بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض مواجهه با خطر قحطی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جیمی مک گلودریک» نسبت به مواجه شدن بیش از هشت میلیون یمنی با خطر قحطی هشدار داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد: به دنبال تداوم جنگ در این کشور، بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض مواجهه با خطر قحطی قرار گرفته اند.

این مقام سازمان ملل افزود: ممانعت از رسیدن کمک های بشردوستانه به یمنی ها موجب بروز یک بحران انسانی در یمن شده است.

وی تصریح کرد: محاصره دائمی یمن موجب شده تا حداقل میزان سوخت و غذا و داروی مورد نیاز یمنی ها هم قابل تأمین نباشد.

گفتنی است، عربستان سعودی قریب به یک ماه است که محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن را کلید زده است.

کد مطلب 4169489

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