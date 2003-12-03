ميزبان بزرگترين رويداد ورزشي در كشورهاي اسلامي هستيم

شاهرخ شهنازي رئيس فدراسيون تنيس بابيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: ازبين 50 كشورمسلمان عضوكنفرانس اسلامي 36 كشوردراين مسابقات حضورداشتند كه با توجه تعداد تيم هاي شركت كننده مي توان گفت اين مسابقات بزرگترين رويداد ورزشي دربين كشورهاي اسلامي محسوب مي شود.

وي درباره غيبت تيم مصردراين مسابقات افزود: ما ازتيم مصركه يكي ازقدرت هاي مطرح تنيس روي ميزدربين كشورهاي اسلامي است براي حضوردراين مسابقات دعوت كرده بوديم كه اين كشوربه دليل مشكلات داخلي ازحضوردراين مسابقات انصراف داد.

شهنازي درباره سطح فني اين مسابقات تاكيد كرد: ازنظرفني سطح اين مسابقات دربين كشورهاي اسلامي دربالاترين سطح قرار داشت وبا توجه به فاصله كشورهاي اسلامي با كشورهاي پيشرفته مي توان اين بازيها را درسطح جهاني متوسط ارزيابي كرد.

رئيس فدراسيون تنيس روي ميزازتركيه، عربستان، قطر وقزاقستان بعنوان كشورهاي مدعي دراين مسابقات ياد كرد و

افزود: تيمهاي خوب شركت كننده دراين مسابقات دررنكينگ جهاني بين رده هاي 60-50 قراردارند ودراين بازيها رقابتهاي خوبي را به نمايش گذاشتند وتيم ملي كشورمان با رسيدن به فينال مسابقات نشان داد، دربين كشورهاي منطقه ازسطح فني بالايي برخورداراست.

وي با بيان اينكه اين مسابقات تجربه مفيدي ازنظرميزباني وبارفني براي كشورمان همراه بود، خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه دستيابي به قدرت هاي جهاني تنيس روي ميزنظيرچين، ژاپن وكره براي كشورمان تقريبا غيرممكن است حضوردرچنين تورنمنت هايي مي تواند به رشد وپيشرفت اين رشته دركشورمان بسيارموثرباشد وحداقل كشورمان را همواره دررقابت با تيمهاي همسطح حفظ كند. درهمين مسابقات بازيكنان جواني نظيرافشين نوروزي كه تنها 19 سال سن دارد، حضورپرفروغي داشتند ونشان دادند تنيس روي ميز ايران درسطح كشورهاي اسلامي ازجايگاه وپشتوانه بالايي برخورداراست.

رئيس فدراسيون تنيس روي ميز كشورمان درپايان بااشاره به اينكه احتمالا مصرميزباني دوره بعدي مسابقات پنگ پنگ كشورهاي اسلامي را برعهده خواهد داشت، تصريح كرد: فدراسيون همبستگي ورزش كشورهاي اسلامي(ISSF ) بخشي ازهزينه اين مسابقات را تامين كرد وسايرهزينه هاي برگزاري ازطريق كميته ملي المپيك واسپانسرهاتامين شد كه تمامي ميهمانان و شركت كنندگان ميزباني كشورمان براي تمامي كشورهاي مسلمان حاضردراين مسابقات بسيارمطلوب وخاطره انگيزتوصيف كردند.