۱۰۰۰واحد حوزه کشاورزی در مرکزی متقاضی دریافت تسهیلات رونق هستند

محمدرضا حاجی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد واحدهای صنعتی متقاضی تسهیلات استان که طی سال جاری در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند تاکنون به یک هزار و ۷۲۱ واحد رسیده است.

وی بیان کرد: براساس آمار از یک هزار و ۷۲۱ واحد متقاضی دریافت تسهیلات، ۴۴۳ مورد در حوزه صنعت متقاضی دریافت سرمایه در گردش، ۱۰۳ واحد صنعتی متقاضی سرمایه ثابت و ۱۶۵ واحد هم متقاضی تسهیلات بازسازی و نوسازی هستند.

حاجی پور عنوان کرد: در حوزه کشاورزی ۹۰۵ واحد متقاضی دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و ۱۰۵ واحد متقاضی دریافت تسهیلات سرمایه ثابت ثبت نام به عمل آورده اند و در مجموع حدود هزار و ۱۰ واحد متقاضی دریافت تسهیلات در استان از حوزه کشاورزی ثبت نام کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: از تعداد تقاضاهای ثبت شده در حوزه جهاد کشاورزی ۹۵۲ واحد به سیستم های بانکی معرفی شده اند و تسهیلاتی بالغ بر ۷۳۸ میلیارد تومان برای این مجموعه در نظر گرفته شده و در حال حاضر ۳۵۷ واحد به تایید بانک های عامل رسیده و تسهیلاتی معادل ۲۲۳ میلیارد تومان برای آنها تعیین شده است.

حاجی‌پور تصریح کرد: از ۳۵۷ واحد تایید شده ۱۷۰ متقاضی در حوزه های صنعت و کشاورزی مجاز به دریافت تسهیلات شده اند و تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب سایت بهین یاب به متقاضیان پرداخت شده است.

وی ابراز داشت: در این مدت سیستم بانکی نیز پرداخت های مستقیمی به واحدهای متقاضی داشته و حدود ۲۱۴ مورد تسهیلات به مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان از این ناحیه پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: باتوجه به اینکه سایت بهین یاب از سال گذشته فعالیت خودرا آغاز کرده، پرداخت برخی از متقاضیان که موفق به دریافت تسهیلات نشده اند به امسال منتقل شده و ۴۶ واحد هم از سال گذشته به لیست متقاضیان جدید افزوده شده اند.

حاجی‌پور در پایان گفت: در مجموع تاکنون ۴۳۰ مورد از متقاضیان مجاز به دریافت تسهیلات شده اند و جمع مبالغ این پرداختی ها ۳۸۳ میلیارد تومان در قالب طرح رونق بوده است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی تا سقف ۱۱ درصد تسهیلات ارزی به متقاضیان پرداخت می کند و متقاضیان حوزه صنعت در راستای تامین مواد اولیه ساخت، تجهیزات و ماشین آلات می توانند از شرایط تسهیلات یوزانس بهره مند شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: مناطق روستایی استان مرکزی می توانند پس از تعیین سهم استان ها از تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری، از تسهیلات بهره مند شوند و این طرح در صندوق توسعه ملی مختص اشتغال مناطق روستایی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: تسهیلات طرح مناطق روستایی با سود چهار درصدی پرداخت می شوند تا مورد استفاده کارگاه های اشتغال روستایی قرار گیرد.