خانه تاریخی حاجباشی مرمت می شود/ پیگیری برخورد قضایی باتخریب گران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: به دلیل وضع نابسامان پیش آمده برای بنای خانه تاریخی احمد قلی حاج باشی پس از تخریب نیمه شب ۱۳ آذرماه جاری توسط برخی وراث، لزوم اقدام عاجل برای مرمت بخش های تخریب شده و جلوگیری از تخریب بیشتر این ارثیه ملی، اداره کل میراث فرهنگی را بر آن داشت تا با اخذ مجوز قضایی، در خصوص ورود به ملک و انجام مرمت بنا اقدام کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی ادامه داد: طبق نظرات کارشناسی طی این تعرض بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به بنا خسارت وارد شده از این رو با اعزام تیم خبره کارشناسی مرمت، درصدد ترمیم قسمت های آسیب دیده بنا هستیم.

حسینی اظهار کرد: جایگاه بافت تاریخی و خانه های کهنسالی چون خانه حاج باشی در هویت سازی و ارائه الگوی معماری اواخر دوره قاجار و ابتدای دوره پهلوی بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: سه مزیت ایجاد شده ثبت این اثر یعنی هویت سازی به واسطه حضور این بنا در بافت شهری، جذب سرمایه و توریست و در نهایت ایجاد اشتغال به واسطه تغییر کاربری آگاهانه این بنای ارزشمند می تواند عظمت و جایگاه این باغ عمارت را بیشتر به تصویر کشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: امیدواریم وارثان در تسریع و تسهیل روند مرمت این اثر شاخص همکاری لازم را داشته باشند تا در صورت تخصیص اعتبار لازم به سرعت پروژه مرمت و بازسازی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان آغاز شود.

حسینی اضافه کرد: پیگیری حقوقی در خصوص متعرضان به این اثر ملی به طور جدی توسط واحد حقوقی اداره کل میراث فرهنگی در دست اقدام است و در این خصوص کوتاه نمی آییم زیرا قائل بر آن هستیم که تعرض به یک اثر تاریخی، تعرض به هویت و ثروت ملی است.