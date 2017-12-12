۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

انصراف یکی از خبرگان ورزشی از مجمع کمیته ملی المپیک

مدیر امور بین الملل کمیته ملی المپیک از حضور در مجمع انتخاباتی این کمیته به عنوان خبره ورزشی انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه اسلامیان یکی از پنج نفری است که روز گذشته با تصمیم هیات اجرایی به عنوان کارشناس خبره ورزشی برای حضور در مجمع کمیته ملی المپیک معرفی شد. وی امروز اما انصراف خود را در این زمینه اعلام کرد. 

اسلامیان در نامه ای به خبرگزاری مهر دلیل انصراف خود را اینگونه اعلام کرد:

به نام حضرت حق
در پاسخ به اخبار و انتقادات منتشره در برخی از رسانه ها در خصوص قرار گرفتن نام اینجانب در ترکیب کارشناسان خبره در بازیهای المپیک (که به اشتباه در برخی اخبار به عنوان کارشناس ورزش از این سمت نام برده شده است)، به اطلاع می رسانم در بازیهای آسیایی متعدد  و سه دوره بازیهای المپیک در سمت کادر سرپرستی و معاون کاروان، نقش کلیدی و تاثیر گذار داشته ام و بزرگان این حوزه بر این ادعا کاملا اذعان دارند و بر آن مهر تایید می زنند.  همچنین بر منشور المپیک، قوانین کمیته بین المللی المپیک و اسنادمرجع جنبش المپیک کاملا تسلط دارم و قطعا واجد شرایط کارشناس خبرگی المپیک بر اساس تعاریف منشور المپیک، اصول مدیریت مطلوب و اساسنامه کمیته ملی المپیک  می باشم.
 
با این حالا علیرغم آنکه طبق قانون و نص صریح منشور ، کارشناسان کمیته ملی المپیک در اولویت هستند، بنا به دلایل شخصی و اینکه قصد کاندیداتوری برای حضور در انتخابات آتی را ندارم، ضمن تشکر از اعضای محترم هیات اجرایی، انصراف خود را اعلام می نمایم.
 

زینب حاجی حسینی

