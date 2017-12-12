امکان وقوع زلزله بزرگ در استان ایلام وجود ندارد

حاجی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت زمین لرزه های غرب کشور گفت: علت زلزله هایی که در منطقه در حال اتفاق افتادن است، حرکت گسل هایی است که در این ناحیه وجود دارند.

وی گفت: در پی زلزله بزرگی که در چند وقت گذشته اتفاق افتاد سایر گسل های منطقه نیز تحریکاتی در آنها به وجود آمده که پس لرزه هایی در نقاط مختلف هم در استان ایلام و کرمانشاه شاهد بودیم و این پس لرزه ها امکان تداوم آنها همچنان وجود دارد.

کریمی عنوان کرد: این پس لرزه ها طبیعی است و از آن جایی که زلزله ها را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد و فقط می توان مناطقی را که احتمال وقوع زلزله است را معرفی کرد، مناطقی که گسل هایی که در آنها وجود دارد امکان پس لرزه وجود دارد.

وی ادامه داد: اما نگران وقوع زلزله های بزرگی نیستیم، از آنجایی که پس از آن زلزله بزرگ هر آن چه که اتفاق افتاده زلزله های کوچکی بودند و زلزله ۶ ریشتری نیز از دسته زلزله های بزرگ تلقی نمی شود و خوشبختانه خسارت های هم نداشته، این زلزله ها به تدریج انرژی زمین را تخلیه می کنند و از وقوع زلزله های بزرگتر به نحوی جلوگیری می کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین مادامی که گسل های اطراف چه در استان ایلام و چه در استان کرمانشاه فعالیت می کنند و به تدریج انرژی خود را خالی می کنند، نوید این را دارند که نگرانی در این راستا نداشته باشیم و زمین به آرامی به تدریج انرژی خود را تخلیه می کند.

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه ایلام افزود: با توجه به شناختی که از گسل های منطقه و زمین شناسی استان ایلام وجود دارد جای نگرانی از بابت وقوع در استان ایلام وجود ندارد.