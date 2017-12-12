علوم پزشکی اراک در رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اراک، نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ منتشر شد و سه دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و علوم پزشکی اراک وارد این رتبه بندی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و هشت ماه (ژانویه ۲۰۰۷ تا پایان آگوست ۲۰۱۷) بوده که اطلاعات آن هر دوماه یک بار روزآمد می‌شود.

طاهر احمدی خاطرنشان ساخت: از کشور ایران، در حال حاضر ۱۶ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی، واجد رتبه هستند که در ویرایش اخیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک برای اولین بار در این نظام رتبه‌بندی وارد و حائز رتبه شده‌اند.