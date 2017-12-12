  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

علوم پزشکی اراک در رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت

علوم پزشکی اراک در رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از قرار گرفتن نام این دانشگاه در رتبه بندی مراکز عملی برتر جهان از نظر دارا بودن مقالات دارای بیشترین استناد در پایگاه علمیISI Web of Sciences خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اراک، نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ منتشر شد و سه دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و علوم پزشکی اراک وارد این رتبه بندی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و هشت ماه (ژانویه ۲۰۰۷ تا پایان آگوست ۲۰۱۷) بوده که اطلاعات آن هر دوماه یک بار روزآمد می‌شود.

طاهر احمدی خاطرنشان ساخت: از کشور ایران، در حال حاضر ۱۶ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی، واجد رتبه هستند که در ویرایش اخیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک برای اولین بار در این نظام رتبه‌بندی وارد و حائز رتبه شده‌اند.

کد مطلب 4169543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها