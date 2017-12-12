ثبت نام ۸ کاندیدا برای ریاست فدراسیون ورزش های معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان که از ۷ آذرماه آغاز شد پس از ۱۰ روز کاری در پایان وقت اداری امروز سه شنبه تمام می شود. طی روزهای گذشته ۷ نفر به صورت قطعی برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی کردند و ثبت نام یک متقاضی دیگر هم به دلیل نداشتن سوابق لازم اصلا انجام نشد.

احسان باقری که در غیاب مجتبی قربان حسنی دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون جانبازان و معلولان مسئولیت پیگیری ثبت نام را عهده دار است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع کاندیداهایی که برای حضور در انتخابات فدراسیون اعلام آمادگی کردند، مدارک ۸ نفر کامل بود. ثبت نام این افراد قطعی است و برگه اعلام وصول ثبت نام نیز به آنها ارائه شده است.

وی ادامه داد: یک نفر هم قصد ثبت نام داشت اما وی هیچ سابقه مدیریتی در کارنامه نداشت و به همین دلیل اصلا نام نویسی از او انجام نشد.

باقری تاکید کرد: امروز و از ساعت ۹ تا ۱۶ ثبت نام از کاندیدا ها ادامه خواهد داشت.بلافاصله پس از اتمام این مهلت نیز فهرست کاندیداها برای بررسی و تائید صلاحیت نهایی در اختیار وزارت ورزش قرار می گیرد.

به گزارش مهر، بر این اساس و به گفته مسئول پیگیری ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان محمدرضا باباگلیان، غلامحسین غنی، کرم الله علیمرادی، حمیدعلی صمیمی، داود حیدری، ایرج رحمانی، محمد میرزایی جابری و جهانگیر فدایی کاندیداهای این فدراسیون هستند که برگه اعلام وصول ثبت نام را گرفته اند.

مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان ۱۵ بهمن ماه برگزار می شود. در حال حاضر محمود خسروی وفا ریاست این فدراسیون را عهده دار است.