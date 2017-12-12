به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس توانست با کسب ۳۶ امتیاز در پایان رقابت های نیم فصل اول لیگ برتر با اقتدار در صدر جدول قرار بگیرد. تیمی که با ۲۷ گل زده و ۶ گل خورده، بهترین آمار را در بین تیم های لیگ برتری از آن خود کرده است.

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس، در ۱۴ بازی درون چارچوب سرخپوشان پایتخت قرار گرفته است که در طول این بازی ها تنها ۵ گل خورده است. او ۱۰ بار کلین شیت داشته و دروازه اش را بسته نگه داشته است تا نشان دهد بی دلیل نیست با تمام حاشیه های ریز و درشتی که خودش در برخورد با هواداران پرسپولیس در طول بازی ها پیدا کرد بازهم دروازه بان مورد اعتماد برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس و همچنین کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال ایران است.

با این حال باید اذعان داشت بیرانوند رکورد کلین شیت های خود را تا حد زیادی مدیون کاپیتان اول سرخپوشان پایتخت است. سید جلال حسینی که فصل را با مصدومیت آغاز کرد تا نتواند در ترکیب اصلی پرسپولیس به میدان برود پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود در قلب خط دفاعی پرسپولیس قرار گرفت. وی در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر، ۷ بار در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار گرفت که در طول این بازی ها پرسپولیس تنها یک بار در هفته چهارم لیگ برتر مقابل سیاه جامگان مشهد، گل خورد.

آمار درخشانی خط دفاعی پرسپولیس با سیدجلال حسینی کسب کرده است تا بار دیگر ثابت شود موفقیت های بیرانوند در ثبت رکورد گل نخوردن پرسپولیس، بی ارتباط با حضور مدافع تیم ملی در ترکیب پرسپولیس نیست.