متخلف محیط زیست در سیستان و بلوچستان به محیط بانی محکوم شد

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس حکم قاضی یک متخلف محیط زیستی در استان سیستان و بلوچستان به انجام برخی وظایف محیط بانی موظف شد.

وی افزود: چندی پیش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زهک در گشت و کنترل های خود در طبیعت استان یک نفر متخلف شکار و صید را حین استقرار در طبیعت و در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از تحویل این متخلف به مقام قضایی شهرستان زهک، حکم صادره برای این فرد توسط قاضی پاکسازی محیط در مکان های تعیین شده به مدت ۲۷۰ ساعت و به صورت روزانه ۳ ساعت و تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تعیین می شود.

پورملائی خاطر نشان کرد: قطعا درک وظایف محیط بانی و وظایف محیط زیستی و همچنین همکاری در خصوص عملکردها و وظایف سازمانی می تواند تغییرات مناسبی در افراد و نگرش آن ها در برخورد با رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی داشته باشد.