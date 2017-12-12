  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۸

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

متخلف محیط زیست در سیستان و بلوچستان به محیط بانی محکوم شد

متخلف محیط زیست در سیستان و بلوچستان به محیط بانی محکوم شد

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یک متخلف محیط زیستی در شمال استان بر اساس حکم قاضی به انجام برخی وظایف محیط بانی موظف شد.

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس حکم قاضی یک متخلف محیط زیستی در استان سیستان و بلوچستان به انجام برخی وظایف محیط بانی موظف شد.

وی افزود: چندی پیش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زهک در گشت و کنترل های خود در طبیعت استان یک نفر متخلف شکار و صید را حین استقرار در طبیعت و در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از تحویل این متخلف به مقام قضایی شهرستان زهک، حکم صادره برای این فرد توسط قاضی پاکسازی محیط در مکان های تعیین شده به مدت ۲۷۰ ساعت و به صورت روزانه ۳ ساعت و تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تعیین می شود.

پورملائی خاطر نشان کرد: قطعا درک وظایف محیط بانی و وظایف محیط زیستی و همچنین همکاری در خصوص عملکردها و وظایف سازمانی می تواند تغییرات مناسبی در افراد و نگرش آن ها در برخورد با رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی داشته باشد.

کد مطلب 4169561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها