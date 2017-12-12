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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۷

کنسرت گروه موسیقی ملی قزاقستان در نیاوران

کنسرت گروه موسیقی ملی قزاقستان در نیاوران

برای اولین بار رپرتواری از موسیقی محلی قزاقستان توسط گروه «ساری آرقا» پنجشنبه ۳۰ آذرماه در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی ملی «ساری آرقا» با همکاری موسسه فرهنگی اکو، بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران و به همت موسسه توسعه هنرهای معاصر به ایران با اجرای قطعاتی از مناطق مختلف قزاقستان میزبان علاقمندان و پژوهشگران موسیقی خواهد بود. این برنامه در ادامه همکاری‌های فرهنگی و هنری میان دو کشور ایران و قزاقستان برگزار می‌شود.

گروه «ساری آرقا» در سال ۱۹۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون با مدیریت هنری یرژان تاکسابانوف با تکیه بر حفظ موسیقی ملی کشور خود حیات هنری‌اش را ادامه می‌دهد.

کابیز نوازنده کمانچه قزاقی، سیبیزگی نوازنده نی، شان-کابیز نوازنده ساز دهنی، ژتی گن نوازنده قانون، دومبرا نوازنده دوتار قزاقی، آدیرنا، شرتر، دابیل نوازنده طبل، داویل پاز، کانیراو، آسا تایاک، تویاک تاس، کابیز-پریما نوازنده کمانچه جدید و دامبرا-کانتراباس نوازنده دو تار بزرگ اعضای گروه «ساری آرقا» در این اجرا خواهند بود.

مهمترین اجراهای گروه «ساری آرقا» در قالب تورهای روسیه، ترکمنستان، بریتانیا، بلژیک، هلند و فرانسه روی صحنه رفته است.

کنسرت گروه موسیقی «ساری آرقا» ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه در تالار اصلی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4169563
علیرضا سعیدی

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