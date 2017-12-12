کنسرت گروه موسیقی ملی قزاقستان در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی ملی «ساری آرقا» با همکاری موسسه فرهنگی اکو، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و به همت موسسه توسعه هنرهای معاصر به ایران با اجرای قطعاتی از مناطق مختلف قزاقستان میزبان علاقمندان و پژوهشگران موسیقی خواهد بود. این برنامه در ادامه همکاری‌های فرهنگی و هنری میان دو کشور ایران و قزاقستان برگزار می‌شود.

گروه «ساری آرقا» در سال ۱۹۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون با مدیریت هنری یرژان تاکسابانوف با تکیه بر حفظ موسیقی ملی کشور خود حیات هنری‌اش را ادامه می‌دهد.

کابیز نوازنده کمانچه قزاقی، سیبیزگی نوازنده نی، شان-کابیز نوازنده ساز دهنی، ژتی گن نوازنده قانون، دومبرا نوازنده دوتار قزاقی، آدیرنا، شرتر، دابیل نوازنده طبل، داویل پاز، کانیراو، آسا تایاک، تویاک تاس، کابیز-پریما نوازنده کمانچه جدید و دامبرا-کانتراباس نوازنده دو تار بزرگ اعضای گروه «ساری آرقا» در این اجرا خواهند بود.

مهمترین اجراهای گروه «ساری آرقا» در قالب تورهای روسیه، ترکمنستان، بریتانیا، بلژیک، هلند و فرانسه روی صحنه رفته است.

کنسرت گروه موسیقی «ساری آرقا» ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه در تالار اصلی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برگزار خواهد شد.