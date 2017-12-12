  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:

طرح نظارت و بازرسی از بازار شب یلدا با قوت بیشتری اجرا می شود

طرح نظارت و بازرسی از بازار شب یلدا با قوت بیشتری اجرا می شود

زنجان- معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به طرح نظارت و بازرسی از بازار شب یلدا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ کارشناس و بازرس نظارت ویژه از بازار را بر عهده دارند.

اسماعیل مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به طرح نظارت و بازرس از بازار شب یلدا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ کارشناس  و بازرس در دو شیفت صبح و عصر نظارت از واحدهای خشکبار، میوه فروشی و شیرینی فروش را بر عهده دارند. 

وی اظهار کرد: با واحدهای صنفی که اقدام به گران فروشی و کم فروشی کنند برخورد می شود. 

معاون سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: طی سال گذشته عمده تخلفات واحدهای عرضه کننده خشکبار و میوه در شب یلدای سال گذشته عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بوده است. 

مسلمی ابراز کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نظارت ویژه ، محسوس و نامحسوس از واحدهای عرضه کننده دارد و گشت های بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی واحدهای صنفی و ویژه واحدهای عرضه کننده میوه را در دستور کار خود دارد. 

وی یادآور شد: نظارت بر بازار طی هفته آینده با توجه به افزایش خریدها در استان زنجان۲۴ ساعته خواهد بود و شماره تلفن ۱۲۴ هم برای ارائه شکایت های شهروندان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4169564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها