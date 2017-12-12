طرح نظارت و بازرسی از بازار شب یلدا با قوت بیشتری اجرا می شود

اسماعیل مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به طرح نظارت و بازرس از بازار شب یلدا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ کارشناس و بازرس در دو شیفت صبح و عصر نظارت از واحدهای خشکبار، میوه فروشی و شیرینی فروش را بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: با واحدهای صنفی که اقدام به گران فروشی و کم فروشی کنند برخورد می شود.

معاون سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: طی سال گذشته عمده تخلفات واحدهای عرضه کننده خشکبار و میوه در شب یلدای سال گذشته عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بوده است.

مسلمی ابراز کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نظارت ویژه ، محسوس و نامحسوس از واحدهای عرضه کننده دارد و گشت های بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی واحدهای صنفی و ویژه واحدهای عرضه کننده میوه را در دستور کار خود دارد.

وی یادآور شد: نظارت بر بازار طی هفته آینده با توجه به افزایش خریدها در استان زنجان۲۴ ساعته خواهد بود و شماره تلفن ۱۲۴ هم برای ارائه شکایت های شهروندان در نظر گرفته شده است.