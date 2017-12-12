رباب عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد بخش های مختلف بویژه بخش کودک در اغلب کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: در این زمینه نیاز داریم خیرین در تجهیز و توسعه این حوزه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه در حالت کلی به ازای هر شهروند باسواد یک جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استانداریم، ادامه داد: در مجموع ۸۴۷ هزار نسخه کتاب در کتابخانه ها موجود است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با تاکید به لزوم تجهیز بیش از پیش بخش کتاب کودک و مرجع در کتابخانه ها اضافه کرد: خیرین می توانند در تامین کتب مورد نیاز این حوزه مشارکت کنند.

عزیزخانی با اذعان به اینکه تجهیز کتابخانه ها می تواند منجر به افزایش سرانه مطالعه شود، اضافه کرد: در وضعیت فعلی ۵۲ هزار نفر و به عبارتی پنج درصد جمعیت باسواد استان عضو کتابخانه های عمومی هستند.

وی تاکید کرد: این تعداد قابل قبول نبوده و ضروری است با توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها زمینه مطالعه برای عموم مردم و تمامی اقشار تسهیل شود.