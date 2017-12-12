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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۳

مدیر کل کتابخانه های عمومی اردبیل:

خیرین در تجهیز کتابخانه‌های عمومی اردبیل مشارکت کنند

خیرین در تجهیز کتابخانه‌های عمومی اردبیل مشارکت کنند

اردبیل - مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل خواستار حمایت و مشارکت خیرین در تجهیز کتابخانه های عمومی این استان شد.

رباب عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد بخش های مختلف بویژه بخش کودک در اغلب کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: در این زمینه نیاز داریم خیرین در تجهیز و توسعه این حوزه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه در حالت کلی به ازای هر شهروند باسواد یک جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استانداریم، ادامه داد: در مجموع  ۸۴۷ هزار نسخه کتاب  در کتابخانه ها موجود است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با تاکید به لزوم تجهیز بیش از پیش بخش کتاب کودک و مرجع در کتابخانه ها اضافه کرد: خیرین می توانند در تامین کتب مورد نیاز این حوزه مشارکت کنند.

عزیزخانی با اذعان به اینکه تجهیز کتابخانه ها می تواند منجر به افزایش سرانه مطالعه شود، اضافه کرد: در وضعیت فعلی ۵۲ هزار نفر و به عبارتی پنج درصد جمعیت باسواد استان عضو کتابخانه های عمومی هستند.

وی تاکید کرد: این تعداد قابل قبول نبوده و ضروری است با توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها زمینه مطالعه برای عموم مردم و تمامی اقشار تسهیل شود.

کد مطلب 4169583
محمد میرزایی ناطق

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