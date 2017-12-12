ضرورت استفاده از ابزار هنر برای انتقال پیام ‌های انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مصلحی شامگاه دیروز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای حوزه هنری آذربایجان شرقی با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی آذربایجان شرقی نیاز به همدلی و همراهی دارند، گفت: استفاده از ابراز هنر در پرداختن به محورهای ماموریتی از دیگر اهداف ما است.
مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری با بیان اینکه ما در این مسیر مطالبات بزرگی داریم که اگر شرایط تحقق این مطالبات به وجود نیاید درنتیجه از ماموریت خود فاصله خواهیم گرفت، گفت: حوزه هنری انقلاب اسلامی یک نهاد برآمده از دل انقلاب بوده که ماموریت اصلی آن شناخت، تولید و ابلاغ پیامهای انقلاب اسلامی از زبان هنر است، کار اصلیمان استفاده از هنر، اساتید، هنرمندان، صاحبنظران و دلسپردگان انقلاب اسلامی در جهت شناخت و ابلاغ پیام های انقلاب است.
مصلحی با تاکید بر اینکه همه باید در جهت تحقق سهم خود در حوزه فرهنگی استان تلاش کنند، گفت: یکی از مطالبات اصلی ما این است که حوزه هنری محل رفت و آمد هنرمندان و پیشکسوتان باشد.
وی با اشاره به اینکه حوزه هنری باید بتواند بسیاری از هنرمندان را در شاخه های مختلف به آغوش خود بکشاند، افزود: حوزه هنری تعاملات سازنده ای باید با جامعه هنرمندان و مخاطبان و همچنین دستگاههای فرهنگی داشته است.
مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری گفت: حوزه هنری برای ماموریت اصلی خود راهی جز اینکه محفلی برای حضور هنرمندان و پیشکسوتان باشد، ندارد.
مصلحی با تاکید بر اینکه باید در حوزه فرهنگی عمل کنیم تا مردم از متن عمل، تئوریهای ما را قبول کنند، افزود:باید تلاش کنیم تا برای نسل آینده کارنامه درخشانی ارائه دهیم.
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