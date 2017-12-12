بازارچه صنایع دستی و محلی عشایری شهرستان خوسف راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: صنعتگران خراسان جنوبی توانمندی های زیادی دارند.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی بیان کرد: نمایشگاه ها فرصتی مناسب برای نشان دادن توانمندی ها است.

فرماندار خوسف بیان کرد: متاسفانه ظرفیت های خراسان جنوبی به دلیل کمبود نمایشگاه ها، مغفول مانده است.

شفیعی با بیان اینکه اگر این نمایشگاه ها برگزار نشود قطعا توانمندی های استان نیز فراموش خواهد شد، اظهار کرد: اگر صنعتی منسوخ شود، احیای آن بسیار زمان بر و دشوار است.

وی با بیان اینکه درآمد عمده هم وطنان از مشاغل خانگی و صنایع دستی به دست می آید، اظهار کرد: باید همواره برای رونق این هنرهای زیبا و سنتی تلاش کنیم.

فرماندار خوسف بیان کرد: خوشبختانه صنایع دستی ایران در سطح دنیا برند بالایی باید به گونه ای بسیاری از محصولات سایر کشورها محصول ایران نبوده اما به اسم ایران نیز به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه باید تولید کنندگان را حمایت کنیم، افزود: اگر نمایشگاه ها مقطعی و مختص دولتی خاص باشد ضرر جبران ناپذیری به مملکت و نظام وارد خواهیم کرد.

شفیعی بیان کرد: مشاغل خانگی نسبت به دیگر حرفه ها زودبازده بوده و با سرمایه گذاری اندک نیز می توان به درآمد بالایی برسیم.

وی با اشاره به حضور صنعتگران خوسفی درنمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی بیان کرد: شهرستان خوسف هنرمندان زیادی داشته و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار خوسف اظهار کرد: حضور صنعتگران در نمایشگاه باعث می شود با محصولات سایر استان ها آشنا شده و بازار را نیز بیشتر بشناسند.

وی با بیان اینکه باید در صنایع دستی و مشاغل خانگی از ظرفیت شرکت های مجازی نیز استفاده کنیم، افزود: باید محصولات تولیدی خود را به دنیا معرفی کرده تا بازار فروش مان رونق گیرد.

شفیعی از راه اندازی سایت شهرستان خوسف خبر داد و اظهار کرد: آمادگی داریم قسمت تجاری سازی شهرستان را در اختیار شرکت های خصوصی متقاضی قرار دهیم.

فرماندار خوسف ادامه داد: قدمت برخی از رشته های صنایع دستی مانند پنبه به ۱۰۰ سال می رسد که باید معرفی شوند.

وی اظهار کرد: بازارچه صنایع دستی و محلی عشایری شهرستان خوسف تا دو هفته آینده راه اندازی خواهد شد.

شفیعی از راه اندازی دهکده گردشگری روستایی و عشایری خبر داد و گفت: در این دهکده نوع زندگی شهرنشینی و روستانشینی نیز نشان داده خواهد شد.