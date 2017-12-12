بخشنامه «برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

برابر گزارش های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجاز به داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استانهای کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشورهای همسایه به خصوص در مرزهای غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ لذا مؤکداً یادآور می گردد:

قضات محترم دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرارهای تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.

۲- قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.

۳- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسراها و دادگاهها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری ها و دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها بر روند رسیدگی به پرونده ها نظارت کامل داشته باشند.