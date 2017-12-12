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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

از سوی رئیس قوه قضاییه:

بخشنامه «برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور» ابلاغ شد

بخشنامه «برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور» ابلاغ شد

بخشنامه «برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور» از سوی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

برابر گزارش های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجاز به داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استانهای کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشورهای همسایه به خصوص در مرزهای غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً  برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ لذا مؤکداً یادآور می گردد:

قضات محترم دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرارهای تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.

۲- قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.

۳- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسراها و دادگاهها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری ها و دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها بر روند رسیدگی به پرونده ها نظارت کامل داشته باشند.

کد مطلب 4169648

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