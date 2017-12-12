غیبت مدیران در ستاد هماهنگی حماسه ۹ دی قابل توجیه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح صبح امروز در جلسه ستاد هماهنگی حماسه ۹ دی استان کردستان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد، از عدم حضور تعدادی از مدیران در این جلسه گلایه کرد و گفت: ظاهراً تعدادی از مدیران به این واقعه کم اهمیت هستند و طبق نظر شخصی من آنها این واقعه را هنوز به عنوان فتنه قبول نکرده اند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: با این وضعیت برنامه ریزی در این مورد تنها در صحبت ها باقی خواهد ماند و عملی نخواهد شد.

وی افزود: ۹ دی عبرتی برای ما و تاریخ درخشان و اوج بصیرت ملت است و چنین برنامه هایی باید مهم تلقی شود و همه مدیران و مسئولان باید نسبت به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

سردار فلاح با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در راستای مقابله با انقلاب اسلامی ایران، گفت: فتنه سال ۸۸ در راستای براندازی نظام بود که هشت ماه طول کشید و از هشت سال دفاع مقدس برای ایران اسلامی سخت تر بود.

وی افزود: هشت سال از حماسه ۹ دی گذشته شده است و انتظار می رود که این واقعه به خصوص برای دانش آموزان و نسل جوان تشریح شود.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از راه های روشنگری فتنه است که باید از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت کارهای تبلیغی و اطلاع رسانی در خصوص حماسه ۹ دی ماه، افزود: از بیلبورد ها و تلویزیون های خیابانی باید برای استفاده از سخنان مقام معظم رهبری استفاده کرد.

سردار فلاح گفت: در این برنامه ها از ظرفیت های مردمی و صدا سیما استفاده شود و در تلاش باشید که چنین فعالیت هایی زیاد دولتی نشود و مردم متولی و مسئولیت انجام کارها را عهده دار شوند.