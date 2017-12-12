وضعیت نظافت بندرعباس بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری بندرعباس، اسماعیل موحدی در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس به ارائه گزارش حوزه خدمات شهری پرداخت و بیان کرد: تکریم ارباب رجوع، انضباط مالی و فعالیت مبتنی بر برنامه مهمترین راهبردهای مدیریتی حوزه خدمات شهری است.

موحدی هم چنین تعیین تکلیف شب بازار دستفروشان بلوار ساحلی آیت الله طالقانی را یکی دیگر از اولویت های کاری خود اعلام کرد، گفت: یکی از اولویت های ما ساماندهی بازارچه های محلی است که دستفروشان واقعی بتوانند در آن امرار معاش کنند.

وی با اشاره به ساماندهی بازارچه 22 بهمن خاطرنشان کرد: بازارچه ۲۲ بهمن نیازمند بازسازی و بهبود منظر است و باید سریعتر فکری برای آن کنیم چون در معرض دید مستقیم مردم و گردشگران قرار دارد و باید بدانیم که افراد زیادی از بازارچه ۲۲ بهمن و شب بازار ارتزاق می کنند و سیاست های ما بر زندگی آنان تاثیر می گذارد.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در ادامه بیان کرد: تمام توان خودمان را برای بهبود وضعیت نظافت شهر بکار گرفته ایم و به وضع موجود راضی نیستیم و وضعیت پاکیزگی شهر را در مناطق مختلف بررسی کردیم و تذکرات لازم به نماینده پیمانکار داده شد و نباید نظارت را فراموش کنیم چرا که کار بدون نظارت از دست مان خارج خواهد شد.

وی گفت: صنوف آلاینده و مزاحم باید مورد رصد قرار گیرند و ما برخی را شناسایی کرده ایم اما متقاعد کردن آن ها برای خروج از شهر کار چندان ساده ای نیست.

موحدی افزود: برای وضعیت سگ های ولگرد نیز مکانی را در خارج از شهر زیر نظر دامپزشک تدارک دیده ایم تا سگ ها را گرفته و به آن محل منتقل کنیم.

وی گفت: در حوزه فضای سبز نیز برنامه ویژه ای تدارک دیده ایم که بتوانیم سطح موجود را بهبود و توسعه مستمر را در دستور کار داشته باشیم.