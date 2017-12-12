حضور ۱۰۰ هزار استاد و دانشجو در مسابقات قرآن دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در حاشیه بازدید از روند برگزاری بیست‌ وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بیش از یکصد هزار نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد در مرحله کتبی این مسابقات که به طور همزمان در تمامی واحدهای دانشگاه در حال برگزاری است، شرکت کرده‌اند.

وی افزود: مرحله کتبی این مسابقات که در سه رشته احکام، نماز و زندگانی چهارده معصوم(ع) ویژه اساتید برگزار شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: همچنین این مسابقات در ۱۰ رشته تفسیر قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی، ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی، زندگانی چهارده معصوم(ع)، زندگانی پیامبر(ص)، نماز، احکام برادران، احکام خواهران، آشنایی با نهج‌البلاغه، زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره ویژه دانشجویان برگزار شد.

کلانتری خاطرنشان کرد: مسابقات شفاهی نیز بر اساس زمان‌بندی در نظر گرفته شده توسط واحدها برگزار می شود.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی به فضاسازی و بسترسازی فرهنگی مناسب برای تبیین معارف قرآن کریم با ادبیات روز و جذابیت‌های موجود در قرآن برای ترغیب و انس دانشجویان با قرآن و عترت است.