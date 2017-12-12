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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان خبر داد:

برگزاری مانور مقابله با آنفلوآنزای پرندگان در سیستان وبلوچستان

برگزاری مانور مقابله با آنفلوآنزای پرندگان در سیستان وبلوچستان

زاهدان -مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از انجام مانور مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در جنوب استان خبر داد.

مهدی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مانور فرضی مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با رویکرد پدافند غیر عامل در محدوده روستای «خیرآباد» شهرستان نیکشهر برگزار شد.

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: این مانور با هدف محاسبه میزان آمادگی کارکنان دامپزشکی و اداره محیط زیست شهرستان نیکشهر در صورت بروز بیماری در این منطقه برگزار شد.

وی ادامه داد: دراین مانور فرضی کارشناسان و کارکنان عملیاتی اداره دامپزشکی و همچنین اداره محیط زیست شهرستان نیکشهر با حضور در محدوده روستای «خیرآباد» و همچنین سدهای منطقه کار کنترل، شناسایی، معدوم سازی و همچنین ضدعفونی کانون فرضی بیماری را انجام دادند و میزان آمادگی خود را نیز ارزیابی کردند.

حسینی خاطر نشان کرد: در اجرای این مانور مردم، دهیار و اعضای شورای  روستای «خیرآباد» ضمن همکاری با نحوه مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیز آشنا شدند.

کد مطلب 4169684

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