وداع باشکوه مشهدی ها با پیکر جانباختگان اشترانکوه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر جانباختگان اشترانکوه لرستان که جمعه هفته گذشته گرفتار بهمن شده بودند در ورزشگاه تختی مشهد برگزار شد.

در این مراسم باشکوه قشر های مختلف مردم ، مسئولان شهری و استانی، ورزشکاران و خانواده های جانباختگان حضور داشتند.

رئیس هیات کوهنوردی خراسان رضوی در مراسم وادع با پیکر کوهنوردان گفت: این کوهنوردان سالیان متوالی در هلال احمر به عنوان امدادگر در حوادث مختلف مشغول به خدمت بودند.

احمد زحمتکش افزود: هنوز 50 نفر از نجاتگران در ارتفاعات اشترانکوه لرستان در حال جستجوی پیکر سیدعلی حسینی، دیگر کوهنورد خراسانی هستند.

در ادامه این مراسم پیکر جانباختگان برای طواف به حرم مطهر رضوی منتقل شد.

پیکر سه کوهنورد قرار است در مشهد به خاک سپرده شده و پیکر سه کوهنورد دیگر نیز برای خاکسپاری به زادگاهشان منتقل شد.