به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی صبح سهشنبه در گردهمایی قرارگاههای فرهنگی شمال کشور با حضور مبلغان و مسئولان تبلیغات اسلامی به میزبانی شهمیرزاد، ضمن بیان اینکه یکی از مشکلات دستگاههای فرهنگی نبود زبان مفاهمه است، تأکید کرد: وقتی زمان پاسخگویی در مسائل فرهنگی میشود، یا دولت میبایست در این زمینه پاسخگو باشد و یا ملت، درحالیکه نقش برجسته روحانیت را نباید فراموش کرد چراکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها بر این نقش برجسته تأکید کردهاند.
وی بابیان اینکه زبان مفاهمه میتواند تعامل بین دستگاههای فرهنگی و اجرایی را برای توسعه معارف الهی افزایش دهد، افزود: اهمیت فعالیتهای فرهنگی بر هیچکس پوشیده نیست اما این امر میطلبد تا زبان مفاهمه ارتقا یابد.
دامنه معضلات اجتماعی وسعت پیداکرده است
فرماندار مهدیشهر گفت: خوشبختانه در این زمینه طی سالهای اخیر در بین روحانیان اقدامات خوبی صورت گرفته و شاهد حضور و بروز روحانیانی هستیم که حتی زبان مفاهمه با کودکان را نیز فراگرفتهاند همچنین بعضاً دیده میشود که به فنّاوریهای روز مسلط هستند.
ارگی بابیان اینکه امروز دامنه مسائل اجتماعی بسیار گسترده شده است، تأکید کرد: امروز دامنه معضلات اجتماعی وسعت خاصی پیداکرده اما باید دانست که ماهیت آنها یکسان است پس راه مقابله با آن نیز میتواند در ترویج مسائل دینی و معنوی خلاصه شود.
وی افزود: روحانیان میتواند محوریت مقابله با معضلات اجتماعی باشند که این امر میتواند با ورود به مسائل فرهنگی، فضای مجازی، موضوعات خانوادگی مانند طلاق و ... میسر شود تا درنهایت جامعه از آن نفع ببرد و این امر نشان میدهد که جامعه به نقش تأثیرگذار روحانیان در مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و ... واقف است.
متولیان فرهنگی برای رفع معضلات اجتماعی به میدان آیند
فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه ویژگیهای بارز شخصیتی میتواند در جذب جامعه هدف و در اجرای برنامههای فرهنگی مؤثر باشد، تأکید کرد: روحانیان و فعالان حوزه فرهنگی و مقابله با معضلات اجتماعی قطعاً با آگاهی، مطالعه، روی گشاده، روحیه خوشرویی و دلسوزی میتوانند تأثیرگذاری بهتر و بیشتری داشته باشند.
ارگی بیان کرد: امیدواریم دستگاههای متولی فرهنگ که تعدادشان به بیش از ۳۰ دستگاه نیز میرسد میبایست به میدان آیند تا بتوانیم در مقابله با مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگی موفق عمل کنیم، امروز در حوزه فعالیت فرهنگی مدعیان زیادی وجود دارند اما این ظرفیتها باید به عمل تبدیل شوند.
وی افزود: لازمه ورود به مسائل فرهنگی و مشارکت همه دستگاههای ذیربط و ذیصلاح مفاهمه به معنای آن است که ما فضاهایی را ایجاد کنیم که بتوانیم بیشتر و بهتر با یکدیگر گفتگو کنیم.
اعتبارات تبلیغات اسلامی مهدیشهر افزایش یافت
فرماندار مهدیشهر در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه تبلیغات اسلامی در ترویج فرهنگ دینی نقش برجستهای را در توسعه فرهنگی این شهرستان ایفا کرده است، تأکید کرد: برای ارتقای این نقش، اعتبارات سال جاری تبلیغات اسلامی مهدیشهر افزایش یافت که امیدواریم در راستای تخصیص آن نیز موفق عمل کنیم.
ارگی افزود: حضور روحانیان در کنار دستگاههای اجرایی درزمینهٔ مدیریت فرهنگی قطعاً اتفاقات خوبی را برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم خواهد زد زیرا روحانیان امروز پیشرو ترویج فرهنگ دینی هستند و در این زمینه تخصص دارند.
همایش مسئولان و مبلغان منطقه شمال کشور با حضور مسئولانی از سازمان تبلیغات اسلامی وادارات کل تبلیغات اسلامی استانها و شهرستان های تهران، مازندران، گلستان، گیلان، البرز و شهرستان های تهران در شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر به مدت سه روز در حال برگزاری است.
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