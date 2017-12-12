محموله ۳.۵ میلیاردی سیگار قاچاق کشف شد/کشف ۱.۱ میلیارد لباس قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" اظهارداشت: ماموران پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر ورود یک کاروان کالای قاچاق به شهرستان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه بار قاچاق توسط ۳ خودرو حمل می شد، گفت: ماموران با استفاده از شگردهای پلیسی خودروهای مذکور را متوقف و در بررسی از آن ها ۴۰۱ هزارو ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف کردند که به گفته کارشناسان ارزش محموله مذکور ۳ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال است.

سرهنگ الهیاری با اشاره به اینکه متهمان با توجه به کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند، عنوان کرد: با توجه به سر نخ های به دست آمده، دستگیری متهمان همچنان در دستور کار است.

کشف بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوشاک قاچاق در کرمانشاه

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۸۶۶ دست پوشاک قاچاق در جاده روانسر به کرمانشاه به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در این رابطه گفت: ماموران پلیس آگاهی به واسطه اقدامات اطلاعاتی از ورود یک محموله پوشاک قاچاق به استان کرمانشاه باخبر شدند و توقیف آن را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از عزیمت به محل تردد محموله مورد نظر ۲ خودرو سواری حامل بار قاچاق را در محور روانسر به کرمانشاه متوقف و ۷۳۲ دست پوشاک قاچاق کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه عنوان کرد: ماموران یگان امداد نیز روز گذشته در پی گشت زنی در محور روانسر به کرمانشاه، ۲ خودرو سواری حامل بار قاچاق را شناسایی و در مجموع ۱۳۴ دست پوشاک قاچاق کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ مرزبانی با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان ارزش پوشاک قاچاق کشف شده بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است، تاکید کرد: نیروی انتظامی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری از تمام توان خود به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز استفاده خواهد کرد.

پلمپ ۱۳ واحد متخلف در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در اجرای طرح ۲۴ ساعته ارتقاء امنیت اجتماعی ۱۳ واحد متخلف در این شهرستان پلمپ شدند.

سرهنگ "حسین براری " با اشاره به توقیف ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، در این طرح افزود: پلیس با اقتدار توانست ۳۰ نفر از سارقان و خرده فروشان مواد مخدر را دستگیر و ۷ واحد صنفی متخلف در این رابطه را پلمپ کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران کلانتری ۱۱ مرکز نیز در راستای اجرای این طرح توانستند ۶ واحد پارکینگ عمومی را به دلیل رعایت نکردن قانون و مقررات با هماهنگی قضایی پلمپ کند.

وی افزود: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پلیس شهرستان کرمانشاه توانست ۲۱۵ دستگاه تجهیزات الکتریکی و لوازم خانگی قاچاق و همچنین مقادیری کالای ضد فرهنگی را کشف کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به تداوم طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، اعلام کرد: از آنجا که این طرح ها گامی بسوی سلامت اجتماعی هستند، به صورت جدی دنبال خواهند شد.

هیچ گونه مجوزی مبنی بر تجمع سپرده گزاران گلیم و گبه ارسال نشده است

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کرمانشاه اعلام می نماید: هیچ گونه مجوزی مبنی بر تجمع سپرده گزاران گلیم و گبه از سوی مراجع قانونی به این پلیس ارسال نشده است. لذا هرگونه تجمع بدون مجوز رسمی در این خصوص غیرقانونی بوده و مسوولیت آن بر عهده برگزارکنندگان می‌باشد.