نشان نقره جشنواره "بيل بائو" براي يك فيلم مستند ايراني

به گزارش خبرگزاري "مهر" بنابر اعلام روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي ، در چهل و پنجمين دوره جشنواره بين المللي فيلم هاي كوتاه و مستند "بيل بائو" كه طي روزهاي سوم الي هشتم آذر ماه 82 در كشور اسپانيا برگزار شد. فيلم "پرس" به كارگرداني سالاروند نشان نقره و جايزه نقدي 1803 يورويي بخش مسابقه ي فيلم هاي مستند جشنواره را از آن خود كرد.

اين فيلم از ميان 96 فيلم از كشورهاي آلمان ، آرژانتين ، استراليا، برزيل، كانادا، هند،ژاپن ، ايتاليا، لهستان، يونان، فرانسه و .. موفق به كسب اين افتخار شد. ضمن اينكه فيلم مستند "هدرسه" ساخته رامتين لوافي پور نيز ديگر نماينده سينماي ايران در بخش مسابقه اين جشنواره معتبر بود.

حسن دزواره مدير امور بين المللي انجمن سينماي جوانان ايران يكي از داوران جشنواره بيل بائو بود.