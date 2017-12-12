«حکمت امیری» به عنوان شهردار پیشوا معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت امیری که در روزهای اخیر با حکم محمدحسین مقیمی، استاندار تهران به عنوان شهردار پیشوا فعالیت خود را آغاز کرده است، صبح سه شنبه به عنوان شهردار رسمی این شهر معارفه شد.

این مراسم با حضور سید ایرج حسینی، قائم مقام معاونت امور مجلس رئیس جمهور، هادی رحمتی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران، محمد کرم محمدی، فرماندار پیشوا، حجت الاسلام والمسلمین روح الله باقری، امام جمعه پیشوا در حال برگزاری است.

سید مرتضی طباطبایی در این مراسم، طی سخنانی گفت: شورا و شهرداری پیشوا از سال ۷۸ که تشکیل شده، بیش از اندازه تلاش کرده و منشا خدماتی بوده است.

وی با بیان این که پیشوا در حالی شهرستان شد، که زیر ساخت های آن فراهم نبود، اضافه کرد: همه باید در رفع نقصان این شهرستان تلاش کنیم و شاهد شکوفایی شهر پیشوا که مشکلات فراوانی دارد، باشیم و در این راه همه انتقادات و پیشنهادات را می پذیریم.

رییس شورای اسلامی شهر پیشوا با بیان این که همه باید دست در دست هم داده و در آبادانی شهر بکوشند، گفت: پیشوا شهری فرهنگی و شهر قیام ۱۵ خرداد است و علی رغم اقدامات انجام شده قبلی مشکلات فراوانی دارد و باید اقدامات زیادی در آن شهر انجام شود.

بر اساس این گزارش، امیری تحصیلات خود را در رشته دکترای شهرسازی در دانشگاه پاریس به اتمام رسانده و علاوه بر تدریس دروس این رشته در دانشگاه های کشور، کتاب هایی را نیز در این خصوص به رشته تحریر در آورده است.