گاز گرفتگی جان دختر ۱۴ ساله آران و بیدگلی را گرفت

علی قربانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص این حادثه اظهار داشت: ظهر روز گذشته سه عضو یک خانواده در آران و بیدگل بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مسموم شدند که یک دختر جوان ۱۴ ساله این خانواده فوت کرد.

وی اظهار داشت :این حادثه ساعت ۱۲ ظهر دیروز در یکی از مزارع حاشیه شهر آران و بیدگل اتفاق افتاد و بلافاصله به مرکز فوریت های پزشکی اعلام شد که پس از اطلاع رسانی دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آران و بیدگل تصریح کرد: اعضای این خانواده برای گرم کردن اتاقشان از بخاری قدیمی که گازسوز شده و بدون لوله بود، استفاده کردند.

وی اضافه کرد: بسته بودن فضای اتاق و نداشتن منفذ به بیرون موجب گاز گرفتگی و در نهایت مرگ یک نفر از این افراد شد و حال یکی از اعضای دیگر خانواده نیز وخیم گزارش شده است.

قربانیان یادآور شد: با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم از مردم می خواهیم که نسبت به نصب وسایل گرمایشی دقت لازم را داشته باشند ضمن اینکه از بخاری بدون دودکش برای گرم کردن منازل و محیط استفاده نکنند.

وی گفت: نشانه ها و علایم گازگرفتگی سردرد، ضعف بدنی، گلو درد، سرگیجه و خمیازه بیش از حد است که در صورت مشاهده چنین علایمی با خارج شدن از فضای آلوده از پیشرفت مسمومیت جلوگیری کنید.