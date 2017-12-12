به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد بیشترین میزان تلفات تصادفات جاده ای اردبیل جوانان ۲۱ الی ۴۰ ساله هستند.

وی با تاکید به اینکه این بازه سنی، سن مولد جامعه است، اضافه کرد: با کاهش تصادفات در واقع تلفات سن مولد جامعه کاهش می یابد و به دلیل اهمیت این موضوع ضروری است کاهش تصادفات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه استان با تاکید به اینکه آمار متوفیان تصادفات جاده ای اردبیل در چند سال اخیر روند نزولی دارد، اضافه کرد: با این وجود ضروری است تمامی دستگاه های دخیل به منظور کاهش تلفات مشارکت جدی داشته باشند.

فتاحی با بیان اینکه در وضعیت فعلی بیشترین میزان تصادفات مربوط به رانندگی بومی است، ادامه داد: در کنار ارتقا ایمنی جاده ها ضروری است فرهنگ صحیح رانندگی به رانندگان آموزش داده شود.

وی با تاکید به اینکه نیازمند آموزش رانندگی تدافعی در استان هستیم، ادامه داد: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی های گسترده در سال های اخیر در کاهش تصادفات تاثیر گذار بوده است.

افزایش تصادفات جرحی در اردبیل

رئیس پلیس راه استان در تشریح آخرین وضعیت تصادفات در محورهای مواصلاتی اردبیل تصریح کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری ۸۳ فقره تصادف فوتی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۹۲ مورد تصادف کاهش ۱۰ درصدی را دارد.

فتاحی افزود: در هشت ماهه نخست سال نیز ۹۴ فوتی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۱۱۱ نفر کاهش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

وی متذکر شد: با وجود کاهش تصادفات فوتی، تصادفات جرحی با افزایش همراه است که گویای کاهش شدت تصادفات است.

رئیس پلیس راه استان ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال ۲۲۴ تصادف جرحی با ۲۶۰مجروح به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۴ فقره تصادف جرحی با ۲۵۳ مجروح به ثبت رسیده است و هم در تعداد تصادفات و هم در تعداد مجروحان با افزایش همراه هستیم.