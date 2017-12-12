رونمایی از تیزر «قطار سانست لیمیتد»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «قطار سانست لیمیتد» اثر کورمک مک‌کارتی با ترجمه و کارگردانی فرانک حیدریان که پیش از این در تماشاخانه انتظامی روی صحنه رفته بود از ۱۲ آذر ماه مجددا در تماشاخانه ارغنون روی صحنه رفته است. تیزر جدید این اثر نمایشی که توسط نیما عاشوری ساخته شده به تازگی منتشر شده است.

احمد ساعتچیان و مهدی بجستانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از حامد رحیمی تهیه کننده، زهرا کارگر منشی صحنه، ترانه ولدیان مدیر صحنه، گیتی جعفری طراح لباس، فرزاد حیدریان انتخاب موسیقی و جلوه های صوتی، «میخ چوب» ساخت و اجرای دکور، نیما عاشوری طراح گرافیک و تیزر.

در خلاصه داستان «قطار سانست لیمیتد» آمده است: پروفسوری میانسال قصد دارد خود را جلوی قطار سانست لیمیتد که قطاری‌ سریع السیر است، بیندازد که مردی سیاه پوست و مذهبی سر بزنگاه او را نجات می دهد و به خانه‌اش می‌برد و ...