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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

«ایلدریم» اتحاد کشورهای مسلمان در موضع قدس را خواستار شد

«ایلدریم» اتحاد کشورهای مسلمان در موضع قدس را خواستار شد

نخست‎وزیر ترکیه از جهان اسلام خواست علیه تصمیم خودبینانه ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، با یکدیگر متحد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست‌وزیر ترکیه، از کشورهای مسلمان جهان خواست در برابر اقدام آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، با یکدیگر متحد شوند.

وی در این‌باره گفت: فلسطینی‌ها هرگز در برابر این تصمیم خودبینانه، ناعادلانه و نامشروع، تنها نخواهند ماند. کشورهای اسلامی باید در برابر اقدام آمریکا با یکدیگر متحد شوند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه هفته گذشته، در اقدامی که خشم جهان اسلام را برانگیخت و متحدان اروپایی را نیز به انتقاد وا داشت، با به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، دستور انتقال سفارت آمریکا به این شهر را صادر کرد.

کد مطلب 4169731
مریم خرمایی

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