مردم پیشوا اجازه حذف تعطیلی ۱۵ خرداد را نخواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله باقری صبح سه شنبه در مراسم معارفه «حکمت امیری» به عنوان شهردار پیشوا طی سخنانی ضمن انتقاد از برخی اظهارات در خصوص حذف تعطیلی ۱۵ خرداد، گفت: امام(ره) ۱۵ خرداد را تا ابد عزای عمومی اعلام کرده است، اما امروز صحبت از حذف تعطیلی این روز شده و این امر جای نگرانی است.

وی پیشوا را شهر ایام تاریخی ۱۵ خرداد دانست و گفت: مردم این دیار اجازه حذف تعطیلی ۱۵ خرداد را نخواهند داد، تاریخ حرکت انقلابی ایران از ۱۵ خرداد ۴۲ شروع شده است.

باقری شهردار را واسطه میان حاکمیت و مردم خواند و اضافه کرد: کارهای شهرداری ویترین و پیشانی شهر است و اگر مردم از اقدامات شهرداری راضی باشند، در واقع از کل حاکمیت راضی هستند و لذا انتظار می رود شهرداری در کنار خدمات عمرانی فکر، ذهن و فرهنگ مردم را نیز بارور کند.

بر اساس این گزارش، حکمت امیری که در روزهای اخیر با حکم محمدحسین مقیمی، استاندار تهران به عنوان شهردار پیشوا فعالیت خود را آغاز کرده است، صبح سه شنبه به عنوان شهردار رسمی این شهر معارفه شد.

این مراسم با حضور سید ایرج حسینی، قائم مقام معاونت امور مجلس رئیس جمهور، هادی رحمتی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران، محمد کرم محمدی، فرماندار پیشوا، برگزار شد.