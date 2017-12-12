به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در تهران که با قهرمانی تیم ایزی پایپ کاشان پایان یافت، حالا نوبت به تیم های باشگاهی کشتی فرنگی است که تحت عنوان همین مسابقات در اصفهان به مصاف هم بروند.

بدین ترتیب چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه در سالن ۶ هزار نفری ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش جهان شهر اصفهان برگزار می شود.

در این دوره از رقابتها ۱۰ تیم باشگاهی خارجی از کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، اوکراین، مجارستان، قرقیزستان، رومانی، یونان و تاجیکستان و همچنین سه تیم ایرانی (سیناصنعت ایذه، بیمه رازی اصفهان و شهدای مدافع حرم قم) در قالب چهار گروه به مصاف هم خواهند رفت.

این رقابتها در روز نخست در دور مقدماتی به صورت تیم به تیم برگزار خواهد شد و سپس در ادامه تیم های اول گروه‌های A و B و تیم های اول گروه‌های C و D برای حضور در دیدار فینال و رده بندی با یکدیگر مصاف خواهند کرد.