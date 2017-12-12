طرح مبارزه با موش صحرایی در نائین آغاز شد

کیوان لوکی انارکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله موشهای صحرایی به تاغزارهای این شهرستان اظهار داشت: از این رو به منظور حفظ گونههای گیاهی موجود در منطقه مبارزه با آفت موش صحرایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه هر ساله طرح مبارزه با آفت موش صحرایی به مدت دو ماه اجرایی میشود، اضافه کرد: در سال جاری نیز این پروژه در ۲۰۰ هکتار از اراضی اطراف شهر بافران و روستای مزرعه امام با اعتبار ۱۶۰ میلیون ریال آغاز شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نائین با اشاره به اینکه طرح مبارزه با آفت موش طی بازه زمانی دو ماهه اجرایی میشود، ابراز داشت: موش صحرایی جونده موذی و یکی از گونههای مهاجم است که باعث آسیبهای فراوان اقتصادی و زیست محیطی ناشی از تخریب انبار مواد غذایی، از بین بردن جنگلهای طبیعی دست کاشت و پوشش گیاهی و وارد آوردن خسارت به محصولات کشاورزی، زراعی و باغی میشود.
وی افزود: این حیوان کوچک در تاغزارها از طریق دندانهای تیز خود از ساقه گیاهان تاغ تغذیه میکند که پس از گذشت مدت زمانی این گیاه را خشکانده و از بین میبرد و در زمین تحت قلمرو خود راهروها و دالانهای بلندی در داخل زمین حفر میکند که ضمن دسترسی راحتتر به ریشه گیاهان برای تغذیه، شرایط استقرار گیاه در داخل خاک از قبل تثبیت شده را، دچار مشکل خواهد کرد.
لوکی انارکی با اشاره به اینکه روشهای مبارزه به صورت بیولوژیکی، مکانیکی، زراعی، شیمیایی و تلفیقی صورت میگیرد، افزود: در حال حاضر مهمترین روش مبارزه با موش صحرایی بهره جستن از روش مبارزه شیمیایی با در نظر گرفتن صددرصدی مسائل زیست محیطی است به این صورت که ابتدا مناطق بحرانی و آلوده به آفت موش صحرایی که بیشترین آثار تخریب در آن توسط این آفت مشهود است و بر اساس طرح مطالعاتی اولیه شناسایی و پس از آن نسبت به لانه کوبی و مسدود کردن راهروها اقدام می شود و در نهایت طعمهگذاری با کمک نیروی انسانی و استفاده از سم کلرات انجام میگیرد.
وی با اشاره به حفظ گونهها و پوششهای گیاهی موجود در اراضی بیابانی با توجه به خشکسالیهای چند سال اخیر و مقابله با بیابان زایی، تصریح کرد: تاغ درختچهای است با نیاز آبی پایین و مقاوم به خشکی که در مناطق کویری و کانوهای بحران فرسایش بادی سبب میشود که خاکهای ماسهای کمتر در معرض فرسایش و بادرفتگی قرار گیرد و با ایجاد مانع در برابر باد به عنوان بادشکن از یک طرف از سرعت باد و در نتیجه قابلیت حمل آن میکاهد و از طرفی ضمن نگهداری خاک، با مرطوب نگه داشتن بخشهای سطحی، چسبندگی ذرات خاک را به یگدیگر بیشتر کرده و لذا در اطراف شهرها و روستاهای حاشیه کویر نقش مهم و خوبی را در تثبیت و حفاظت از خاک ایفا میکند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نائین اضافه کرد: در راستای مبارزه با جوندگان موذی، حفظ، حراست و حفاظت از منابع طبیعی و خدادادی و جلوگیری از شیوع بیماریهای در معرض خطر انسان، حمایت در راستای جذب اعتبارات کافی توسط مسئولان شهرستان، استان و هم چنین ستاد مدیریت بحران، برای کاهش خسارات و پیشگیری قبل از جبران ضرر و زیان، مورد نیاز است.
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