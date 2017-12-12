  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیریک:

سیریک به قطب تجارت بازرگانی خارجی تبدیل می شود

سیریک به قطب تجارت بازرگانی خارجی تبدیل می شود

سیریک - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیریک گفت: به زودی سیریک به منظور تثبیت در جهت تبدیل شدن به عنوان یک قطب تجاری بازرگانی خارجی تبدیل خواهد شد و شاهد اشتغال و توسعه تجارت خواهیم بود.

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شهرستان سیریک در راستای طرح توسعه مکران برنامه های برای تبدیل شدن به یک قطب تجاری نه تنها تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه دست رسی به آبهای آزاد است.

کریمی اضافه کرد: شهرستان سیریک با توجه به اینکه از یک بندر چند منظور و مطمئن در حوزه تجارت و بازرگانی صادرات و واردات بر خورد ار است این شهرستان را نسبت به دیگر شهرستانهای استان متمایز کرده است.

وی اضافه کرد: قرار گرفتن بندر سیریک در محل تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان باعث شده ظرفیت بالقوه قابل توجهی که منجر شده این شهرستان به قطب تجارت و بازرگانی تبدیل شود.

کریمی به دیگر ظرفیتها و موقعیت ها موجود سیریک اشاره کرد و افزود: موقعیت دیگری که شهرستان سیریک برخوردار است اینکه رابطه نزدیک تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و عربی دارد که می تواند باعث توسعه مناسبات تجاری مناسبی ایجاد گردد.

وی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به تولید و صادرات شده عنوان کرد: با توسعه تجارت و بازرگانی در شهرستان سیریک به دنبال حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان هستیم.

وی با بیان اینکه سیریک مسیر مطمئنی برای صادرات است گفت: شهرستان سیریک با برخورداری و دسترسی به آبهای آزاد جهانی و با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی سیریک و دیگر شهرستانها می تواند نیازهای بازارهای کشورهای مختلف از جمله کشورهای خلیج فارس تامین کند.

وی با دعوت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای توسعه زیر ساختهای تجاری افزود: تا کنون در زمینه تجارت و صادرات و واردات فرصت های زیادی از دست رفته که نباید دیگر این فرصت از دست دهیم تاکیدکرد، باید به کمک همدیگر و دیگر دستگاهای متولی توسعه تجارت از فرصت های از دست رفته استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 4169771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها