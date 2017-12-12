اتصال ریلی ایران به آذربایجان تا دو هفته آینده/ بهره برداری؛ ۴ دی

عباس نظری در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه مشترک مسئولان عالی رتبه راه آهن های ایران و آذربایجان با حضور معاون عمرانی استاندار گیلان و مدیران کل صنعت و معدن، منابع طبیعی، مرزبانی و گمرک استان گیلان در شهر آستارا خبر داد.

وی با بیان اینکه مقام های ریلی ایران و آذربایجان با حضور در محل پروژه ریلیِ در حال ساختِ آستارا ـ آستارا جلساتی تفصیلی در خصوص بررسی مشکلات موجود در پروژه برگزار و با یکدیگر گفت وگو کردند، افزود: پروژه اتصال ریلی آستارای ایران به آستارای آذربایجان تا تاریخ ۲۵ دسامبر سال جاری میلادی (چهارم دی ماه) به بهره برداری می رسد.

مدیرکل دفتر امور بین الملل راه آهن ادامه داد: مذاکراتی میان دو طرف در خصوص نحوه بهره برداری از ترمینال باری آستارا و نحوه تبادل کالا از مرز جمهوری آذربایجان تا ترمینال آستارا در ایران و همچنین هماهنگی با عواملی چون گمرک، امور گذرنامه و مسأله حضور مرزبانی در ترمینال، انجام شد.

نظری تأکید کرد: خط ریلی آستارا ـ آستارا میان دو کشور ایران و آذربایجان از شهر آستارا در خاک آذربایجان تا ترمینال باری آستارا در ایران به طول ۲.۲ کیلومتر (۲ هزار و ۲۰۰ متر) ساخته شده که قرار است امکانات بارگیری همچون سکوها جهت تخلیه و بارگیری کانتینرها نیز به زودی در محل ترمینال تعبیه شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.

این مقام مسئول در راه آهن تصریح کرد: با اتصال ریلی ایران و آذربایجان، کریدور شمال ـ جنوب فعال می شود که در ابتدای فعالیت به صورت حمل و نقل ترکیبی بوده و پس از اتصال آستارا به راه آهن قزوین ـ رشت، کریدور شمال ـ جنوب شامل اتصال آذربایجان و منطقه قفقاز، روسیه و بخشی از شمال اروپا به بندرعباس به طور کامل ریلی خواهد شد. ضمن اینکه این کریدور قابلیت اتصال به شرق آسیا و اقیانوس هند از طریق بندرعباس را خواهد داشت.

وی درباره زمان اتصال خط آهن قزوین رشت به آستارا اظهار داشت: وام ۵۰۰ میلیون دلاری آذربایجان به ایران برای تکمیل این خط آهن آماده و پاراف شده است و برخی فرآیندهای اداری آن باقی مانده که شامل تصویب اعطای این وام در پارلمان آذربایجان و برخی اقدامات اداری دیگر در ایران می شود البته برای دریافت این تسهیلات از آذربایجان، نیاز به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست.

نظری پیش بینی کرد: با اجرای این خط آهن، به تدریج امکان افزایش ظرفیت تردد بار در یک بازه چند ساله را دارد که تا ۵ میلین تن برآورد می شود. اگر آستارا به خط آهن قزوین ـ رشت متصل شود، این ظرفیت تا ۱۰ میلیون تن هم قابل ارتقا خواهد بود.