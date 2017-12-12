به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح امروز در نشست بررسی اقدامات پدافندی حوزه آب استان یزد با بیان اینکه برای رفع تهدید و مقابله با بحران منابع آب باید بین همه دستگاههای استان هماهنگی کامل وجود داشته باشد، اظهار داشت: طرحهای پدافندی در دستگاههای مختلف به منظور حفظ امنیت منابع آب استان تهیه شده که لازم است این طرحها جمع بندی و به نحو مطلوب اجرا شود.
جانشین شورای پدافند غیرعامل استان یزد ادامه داد: برخی از موارد مطرح شده در این نشست باید در شورای حفاظت منابع آب استان مطرح شود.
وی در همین راستا خواستار عضویت اداره کل پدافند غیرعامل استانداری با توجه به نقش این اداره کل در احصاء و شناسایی آسیب ها و تهدیدهای احتمالی به منظور افزایش تابآوری استان در برابر مخاطرات حوزه آب در این شورا شد.
طالبی افزود: ضرورت تشکیل یک اتاق فکر متشکل از رسانه های استان، کارشناسان و نخبگان فرهنگی و اجتماعی برای مدیریت مسائل مربوط به حوزه آب، کاهش مصرف و اقدامات پدافندی و حفاظتی منابع آب استان احساس می شود که باید هر چه سریعتر با محوریت اداره کل پدافند غیرعامل استانداری یزد این اتاق فکر تشکیل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، ادامه خدمات آبرسانی سیار به روستاها را از اولویتهای حوزه آب استان دانست و اظهار امیدواری کرد: اعتبارات لازم برای این مهم تحقق یابد.
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