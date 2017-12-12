به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند در گردهمایی دو هزار نفری نخبگان قرآنی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش همه تلاش خود را در راستای آشنایی و آموزش قرآن کریم به دانش آموزان خواهد کرد، اظهار داشت: آموزش و پرورش در این رابطه هم وظیفه سازمانی دارد و هم وظیفه شرعی و وظیفه داریم دانش آموزان کشور را به سمت تبدیل شدن به انسان کامل که همان حیات طیبه سند تحول بنیادین است، هدایت کنیم.

قرآن کتاب خواندن برای فهمیدن و زندگی کردن است

وی با بیان اینکه همه تلاشمان را خواهیم کرد که مسیر حرکت خود را در این راستا به کار بگیریم، تصریح کرد: اولین کلام خداوند به پیامبر گرامی اسلامی «اقراء» است، یعنی بخوان این کتاب را، قرآن کتاب خواندن برای فهمیدن و زندگی کردن است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر اینکه مفاهیم و آموزه های قرآن کریم مسیر زندگی ما را مشخص می کند، خطاب به دانش آموزان افزود: اگر می خواهید سربلند باشید و به حیات طیبه برسید باید عمل به آموزه های قرآنی را مد نظر داشته باشید.

دریکوند با اشاره به اینکه همه قرآن سرشار از آموزه و مسیر زندگی است، خطاب به دانش آموزان گفت: سوره «هجرات» را به عنوان اخلاقی ترین سوره قرآن بخوانید، در این سوره پیرامون غیبت، دروغ و تجسس در مسائل دیگران مباحثی مطرح و تبیین شده است.

آیه به آیه قرآن نشانگر مسیر زندگی است

وی با بیان اینکه آیه به آیه قرآن درس و آموزش بوده و نشانگر مسیر زندگی است، تصریح کرد: قرآن در مسیر زندگی همه ما را هدایت می کند تا بتوانیم الگوهای خوبی در جامعه باشیم؛ اگر به مفاهیم قرآنی عمل کنیم می توانیم در دنیای پرآشوب امروز انسان کامل الگو گرفته از ائمه را معرفی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: انسان هایی که در اوج دوست داشتن یکدیگر و اخلاق اسلامی بتوانند با یکدیگر زندگی کنند و جامعه سرشار از پاکی و یکرنگی را به دنیا معرفی کنند، با بهره گیری از قرآن تربیت شده اند.

گردهمایی بزرگ فعالان قرآنی لرستان صبح امروز سه شنبه در حسینیه ثارالله خرم آباد و با حضور ۲ هزار نفر از دانش آموزان آغاز شد. قرائت قرآن کریم توسط قاریان برجسته کشوری و قاریان نخبه دانش آموز لرستان از جمله برنامه های این گردهمایی بزرگ است.