هزینه پایین استفاده جاده در کشور/ جریمه سنگین بازدارنده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرداد تقی زاده در نخستین کنگره روانشناسی ترافیک با بیان اینکه بیش‌تر حوادت ترافیکی در ایران به نیروی انسانی برمی گردد گفت: بیش‌تر حوادث به این دلیل رخ می دهند که رانندگان ضوابط و قوانین را رعایت نمی کنند.

وی افزود: نیروی انسانی، جاده، ناوگان حمل و نقل و رسیدگی به مصدومان و مجروحین حوادث ترافیکی که وظیفه ی اورژانس است پایه های اصلی ایمنی در دنیا تعریف می شوند که در ایران نقش نیروی انسانی از بقیه علل در بروز حوادث ترافیکی پر رنگ تر است.

تقی زاده با اشاره به تدوین نقشه ی راه ایمنی کشور گفت: در وزارت راه نقشه ی راه ایمنی کشور را تدوین کرده ایم و پیش‌بینی می شود که با اجرایی شدن این نقشه ی راه تا ۱۰ سال آینده شمار زیادی از مرگ‌ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی و جاده ای در کشور کاهش پیدا کند.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ما برنامه عملیاتی تدوین کردیم‌ که در آن بیش از ۷۰۰ فعالیت شناسایی شدند که طبق برنامه انجام می شود.

تقی زاده از راه اندازی SOS اورژانس کشور خبر داد و افزود: به دلیل کمبود اعتبارات این طرح با مشکل مواجه شده بود که در برخی استان‌ها راه اندازی آن آغاز شده و به تدریج در تمامی استانی این خدمات راه اندازی می شود.

وی گفت: نقاط حادثه خیز جاده ها را شناسایی کردیم و در تلاشیم‌که با قرار دادن علائم کافی در این‌محلها رانندگان را از نزدیک‌شدن به نقاط حادثه خیز با خبر کنیم.

همچنین تصریح کرد: درصددیم تا در جاده ها از حفاظ هایی استفاده کنیم‌ که خودروها پس از برخورد بدون آسیب دیدن به جاده ها برگردند.

این معاون حمل و نقل وزارت راه اعلام کرد: هزینه ی استفاده جاده در کشور ما بر خلاف سایر کشور ها به حدی ارزان است که مردم ترجیح می دهند با خودرو سفر کنند به منظور افزایش ایمنی طرحی را تدوین کردیم که بخشی از آن به ضرورت افزایش قیمت سوخت بر می‌گردد. البته ما تنها در صورتی با این افزایش قیمت موافقیم که درصد افزایش یافتن به حمل و نقل عمومی و اجرای نقشه ی راه ایمنی کشور تعلق گیرد.

تقی زاده اظهار کرد: تاکنون در زمینه روانشناسی ترافیک هیچ کار عملی انجام نشده است و خلا این موضوع به چشم می‌خورد.

وی افزود: خروجی های این کنگره به هیچ وجه برای ما قابل استفاده نخواهد بود مگر اینکه صرفا به کار دانشگاهی و آکادمیک اکتفا نکنیم و موانع اجرایی نشدن آن در جامعه را در نظر گرفته و در همین محل برای آن راهکارهایی دیده شود.

تقی زاده ادامه داد: بسیاری از ما گمان می‌کنیم با تدوین قانون جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی کارمان تمام شده است ولی در حقیقت چنین نیست. زیرا بعضا می‌بینیم افرادی با دادن یک رشوه تمام این قوانین را زیر پا می‌گذراند.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: متاسفانه با متخلفین برخورد آنچنانی نمی‌شود و نهایتا فرد متخلف جریمه‌ای می‌شود و پس از مدتی دوباره کار خود را آغاز می‌کند.

همچنین تصریح کرد: تا مدتی پیش چنین بود که فرد با مراکز معاینه فنی تماس می گرفت و بدون آنکه حتی خودروی خود را به محل ببرد، معاینه فنی خودرو را برایش می‌فرستادند و در ازایش مبلغی دریافت می‌کردند.

تقی زاده گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا جریمه گرفتن رشوه، ۱۵ سال زندان است و فرد متخلف از مشاغل دولتی محروم می شود. در کشورهایی می‌بینیم‌ که میزان تخلفات کم است، به این دلیل نیست که الزاما همه ی آنها افراد خوبی هستند، جریمه های سنگین آنها کاملا بازدارنده است و فرد حاضر نمی‌شود به خاطر یک تخلف زندگی خود را از دست بدهد.

تقی زاده در پایان افزود: اگر این طرح به صورت کامل ارائه شود من اعلام می‌کنم که از آن حمایت می‌کنم.