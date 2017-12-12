۷۰ درصد نیروهای آموزش و پرورش لیسانسه هستند/میانگین خدمت ۲۳ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی اظهارکرد: ویژگی مهم تربیت اسلامی، جامعیت آن است. در تربیت اسلامی، انسان با بهره گیری از دو بال عقل و نقل، به سوی هدف غایی که خداوند است حرکت می کند. اسلام به تمام ابعاد و ساحتهای فردی، اجتماعی، مادی و معنوی انسان توجه دارد. در مکتب تربیتی اسلام، دنیا مزرعه آخرت است. در دنیایی که به معنای حقیقی آباد باشد، توشه مناسبی برای آخرت به دست می آید. برای داشتن جامعه مورد نظر اسلام، باید مبانی نظری و راهکارهای عملی تعلیم و تربیت را از قرآن و سنت معصومین علیهم السلام استخراج و اجرا نمود.

توام بودن حق با تکلیف ویژگی تعلیم وتربیت اسلامی

وی خاطر نشان کرد: از دیگر ویژگی های تربیت اسلامی، توأم بودن حق با تکلیف است. یعنی به فرموده قرآن، خداوند تبارک و تعالی تاج کرامت بر سر انسان نهاده و وی را گرامی داشته و در عین حال، مسئولیت هایی دارد که باید به آنها عمل کند.

حوزه بازوی پرتوان آموزش و پرورش

بطحایی در ادامه تحقق تعلیم و تربیت اسلامی را در گرو ورود حوزه علمیه به این عرصه دانست و گفت: حوزه های علمیه با ذخیره گرانسنگ میراث اسلامی، بازوی پرتوانی برای یاری رساندن به آموزش و پرورش هستند.

رئیس ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، حضور بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در مدارس کشور را فرصت بی نظیری برای حوزه های علمیه دانست تا در راستای اهداف و سیاست های سند تحول بنیادین، در تدوین برنامه های تربیتی و فرهنگی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با آموزش و پرورش همکاری کنند.

برنامه های تربیتی و آموزشی را با هدف کاهش معضلات تعریف کنیم

وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر اینکه همکاری نزدیک این دو نهاد نقش مهمی در تحقق اهداف تربیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد داشت افزود: آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی عمومی، سیاست مردمی کردن آموزش و پرورش را دنبال می کند و در این مسیر از مشارکت نهادها و دستگاه های واجد شرایط به ویژه حوزه های علمیه استقبال می کند.

وی تصریح کرد: باید با شناسایی معضلات و ناهنجاری های اجتماعی، برنامه های تربیتی و آموزشی را با هدف کاهش این معضلات تعریف و اجرا کنیم.

بطحایی افزود: آموزش و پرورش همواره با دو چالش اساسی مواجه بوده است، نخست سطح بالای انتظار و توقع از این وزارتخانه است در حالی که کنشگران عرصه تعلیم و تربیت و میزان اثرگذاری آنها تغییر یافته است.

بطحایی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی که در تعیین مختصات جامعه فردا، اثرگذار بوده حائز اهمیت است، ادامه داد: چالش دوم، مشکلات و محدودیت های کشور است که همواره آموزش و پرورش را با فاصله از اهدافش نگه داشته است.

سند تحول بنیادین راه را بر رفع دغدغه ها هموار کرده است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنظیم این دو مولفه می طلبد که ما مسیرها و روش‌های جدید را برای رسیدن به نقطه مطلوب پیدا و استفاده کنیم، عنوان کرد: برنامه هایی که در دولت دوازدهم دنبال خواهیم کرد در دو دسته تقسیم بندی می‌شود، بخش نخست ناظر بر تحولاتی است که در متن برنامه ها و محتوای آموزشی باید رخ دهد که خوشبختانه سند تحول بنیادین به طور عملیاتی مسیر را روشن کرده و فرصت ارزشمندی است که ما را از مرحله طراحی جدید مستغنی می کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ویژگی های الگوی زندگی ایرانی اسلامی در سند ذکر شده و باید دانش آموزان را به گونه‌ای تربیت کرد که با مناسبات و شرایط بیرون مدرسه مطابقت داشته باشد اظهارداشت: این مهم می‌تواند مدارس را با نشاط کند و انگیزه ها را بالا ببرد.

بطحایی افزود: بخش دوم برنامه‌ها در حوزه تغییر روش و مدیریت در آموزش و پرورش است، روشی که تا امروز اداره کرده ایم امکان ادامه دادن درآینده را ندارد و باید روشهای جدید را بکار گیریم، امروز ۷۰ درصد نیروی انسانی ما مدرک لیسانس و بالاتر دارند و میانگین خدمت ۲۳ سال است، لذا پتانسیل عظیمی در اختیار داریم که باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی ما به شدت در وظایف حاکمیتی و تصدی گری متمرکز است گفت: مقرراتی داریم که ذره ای انعطاف ندارند وبه عبارتی درجه پیچیدگی و رسمیت سازمان ما بسیار زیاد است.

دولت نسبت به بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه اهتمام ویژه دارد

بطحایی تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه در امر پژوهش و تربیت دینی دانش آموزان ازطریق تقویت ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش، یکی از برنامه های قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش می باشد که دولت نیز نسبت به آن اهتمام ویژه ای دارد.

وی تاکید کرد: ارتقاء کمی و کیفی مراکز مشاوره برای حضور مؤثر مدارس در فرآیند مصون سازی دانش آموزان و خانواده ها و پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی در دوره ها و پایه های مختلف تحصیلی با همکاری سازمان ها، نهادها و حوزه های علمیه مدنظر وزارتخانه می باشد.

رئیس ستاد همکاری ها، توسعۀ مشارکت با معلمان، حوزه های علمیه و دانشگاه ها در تدوین برنامۀ درسی و بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی را نیز متذکر شد و اظهارداشت: تقویت تعامل و مشارکت با انجمن های علمی آموزشی، تشکل های صنفی و حرفه ای معلمان و نهادهای فرهنگی، اجتماعی؛ خصوصا حوزه های علمیه مورد توجه جدی می باشد.

وی با بیان اینکه امروز فضای مجازی و هجمه هایی که دشمنان دین و ایمان مردم را هدف گرفته اند بیش از پیش در حال افزایش است، افزود: در این مسیر همکاری با حوزه های علمیه و بهره گیری از طلاب و فضلای حوزه به عنوان مبلغین دینی و کسانیکه احیا کننده دین مردم می باشند، نقش پررنگی به خود می گیرد.

بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال جدید تحصیلی دو محور مهم را پیاده سازی خواهیم کرد، افزود: دو محور در سال تحصیلی پیاده خواهیم کرد، زیرا چشم امید جامعه برای رستگاری به آموزش و پرورش است؛ اینکه آموزش و پرورش به سطحی برسد که علاوه بر متدین کردن دانش آموزان آنها را با نیازهای اجتماعی نیز بیشتر آشنا کند.

وی با اشاره به این مطلب که متناسب با نگاه جدید آموزش وپرورش، محتواهای آموزشی، روش های تدریس ونوع ارزشیابی باید تغییرکند، افزود: شیوه های آموزش در نگرش جدید باید تغییرکند تا مانند برخی کشورها، ‌فارغ التحصیل دوره متوسطه با مدرک دیپلم شایستگی ورود به بازار کار را داشته باشد.

بطحایی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع معلمان، تصریح کرد: محتواهای درسی باید مورد بازنگری قرار گیرد و کاربردی و ملموس باشد تا دانش آموزان با علاقه نسبت به فراگیری آن اهتمام ورزند.

وزیرآموزش و پرورش نقش معلم را در اجرایی کردن سند تحول، نقش کلیدی دانست و تصریح کرد: برای اجرای دقیق سند تحول باید معلمانی توانا داشته باشیم ولازمه این امر، سرمایه گذاری روی نیروی انسانی است.

فعالیت های ستاد همکاری ها نتایج ارزشمندی را در پی داشته است

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از گفت وگوی خود با بیان اینکه از خدای بزرگ می‌خواهم به بنده و همکارانم توفیق دهد بتوانیم قدم‌های بزرگی را برای اصلاح نظام آموزشی برداریم، تصریح کرد: راه اندازی ستاد همکاری ها به واسطه تعامل و همکاری مشترک با حوزه های علمیه اتقاق مهم با اثرگذاری مثبتی است که طی سال های اخیر شکل گرفته و امیدواریم با این اتفاق مهم، نتایج ارزشمندی را در ادامه این مسیر داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت های ارزشمند ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش تصریح کرد: آنچه مسلّم است و تحولات حاصل شده نشان می دهد، بحمدلله اقدامات ارزشمندی به همت همه همکارانم در این ستاد به منصه ظهور رسیده است، البته هنوز با هدف اصلی و قله فاصله داریم ولی آنچه وجود دارد حرکت رو به جلوی همکارانم در ستادهمکاری ها است.